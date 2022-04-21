金龍指數挫5%　ATM龍頭股料累大市　美團遭創辦人減持｜港股早評

恒指近期弱勢，上日輾轉向下收市跌近百點，失守二萬一，成交亦轉弱至不足千億元。隔晚美股三大指數個別發展，美債息持續維持高位，然而，中概股受挫，追蹤近百間中概股的納斯達克中國金龍指數再挫5%，相信會拖累今日港股走勢，恒指下一步支持位退至20700點左右。股份方面要留意科網龍頭股ATM，當中美團（3690）遭創辦人王慧文減持套逾億元。



美聯儲發佈了俗稱「褐皮書」的地區經濟調查報告，指出未見通脹增速放緩。（Reuters）

聯儲局報告指未見通脹增速放緩

美國聯儲局發佈了俗稱「褐皮書」的地區經濟調查報告，顯示自2月中旬以來，美國經濟平均温和地擴張，一些地區報告了適度的就業增長。通脹問題上，相比上一份經濟報告，供應瓶頸及從能源到糧食的成本急劇上升仍在干擾經濟，沒有跡象顯示通脹增速在放緩。報告指出，由於當前的地緣政治影響和物價上漲帶來的不確定性給未來的經濟增長前景蒙上了陰影。

隔晚美股三大指數個別發展，串流影音平台Netflix業績遜預期，今年第1季訂戶數流失20萬人，是十多年來首次訂閱付費人數下降，股價急挫30%，拖累納指跌幅最大挫1.2%，標普500指數大致持平，道指升0.7%或249點。

造車新勢力股蔚來、理想及小鵬汽車亦齊挫7%-9%。當中理想汽車指出因為疫情影響，4月部分新車交付將延遲。(資料圖片)

金龍指數跌5% 造車新勢力股挫7%-9%

股份板塊上，今日要留意科網龍頭股ATM及一眾新經濟股。隔晚追蹤近百間中概股的納斯達克中國金龍指數再挫5%，阿里美股折合港股造價跌穿90元心理關口，早前市場傳出阿里旗下用於基礎科學和顛覆式技術創新研究的達摩院會裁員30%。另外，造車新勢力股蔚來、理想及小鵬汽車亦齊挫7%-9%。當中理想汽車指出因為疫情影響，4月部分新車交付將延遲。

美團遭創辦人王慧文減持套逾億元

美團股價持續走弱，據港交所權益披露網頁顯示，美團執行董事兼創辦人之一的王慧文，於4月13及14日合共減持74.88萬股，合共套現1.16億元。持股比例由0.37%降至0.35%。

王慧文在4月13日以每股154.0029元，減持33.15萬股，再於14日以每股156.0015元，減持41.73萬股。

中電信首季利潤增12%

新經濟股表現乏善可陳，投資者宜關注防守性較高板塊。最新三大電訊股之一的中國電信(728)公布第一季度報告，營業收入1185.76億，按年增長11.53%；淨利潤72.23億元，按年增長12.14%；基本每股收益0.08元。

重磅股匯控(005)去年10月展開新一輪回購計劃至昨日完成，回購共約3.1億股以作註銷，代價總額約20億美元。據匯控早前公布年度業績，會進一步回購最多10億美元股份，於上述20億美元回購計劃完成後展開。