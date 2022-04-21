滙控委任鮑哲鈺為獨立非執董　其曾任貝萊德亞太區主席

滙豐控股(0005)宣布，委任現年44歲的鮑哲鈺(Geraldine Buckingham)為獨立非執行董事，5月1日起生效。

滙控指，鮑哲鈺是一名聲譽卓著、經驗豐富的環球金融專業行政人員，她將為董事會帶來寶貴的亞洲領導經驗。在此之前，鮑哲鈺是貝萊德(BlackRock)亞太區主席及主管，負責該公司在香港、中國內地、日本、澳洲、新加坡、印度和韓國的所有業務。

鮑哲鈺於2021年2月卸任該職後，擔任貝萊德主席及行政總裁Larry Fink的高級顧問，直至2021年底。此前，她曾經出任貝萊德的企業策略環球主管，負責制訂和推行該公司的長遠策略及業務目標。加入貝萊德前，她曾經出任 McKinsey & Company的金融服務合夥人，負責督導該公司旗下的環球資產管理、財富管理及私募股權公司業務。

滙豐集團主席杜嘉祺於評論有關委任時表示，鮑哲鈺策略精明，憑藉其於亞洲領導貝萊德業務，以及對財富及資產管理的豐富經驗，將會加強對集團增長策略的監察。銀行熱切期待並歡迎她於下月加入董事會。

董事已確定鮑哲鈺為獨立人士。董事於作出此項確定時，認為並無任何可能影響鮑哲鈺判斷的其他關係或情況，倘可能出現此種關係或情況，其影響均不屬重大。

范貝恩擔任集團薪酬委員會主席

另外，滙控宣布，范貝恩將會接替梅爾莫擔任集團薪酬委員會主席，於4月29日公司2022年股東周年大會議結束時生效。

董事會於通過委任范貝恩為集團薪酬委員會主席時，已考慮英國企業管治守則對主席在擔任該職位前最少應已服務 12個月的期望。鑑於范貝恩曾擔任多家其他英國上市公司薪酬委員會成員及主席，董事會欣然批准委任范貝恩擔任主席，偏離該守則的期望。

滙豐集團主席杜嘉祺表示，很高興范貝恩同意擔任集團薪酬委員會主席一職。她在英國薪酬規定及相關群體對管理人

員的薪酬期望方面富有經驗，對宏觀經濟及政治環境知識廣博，顯示她是擔任此職的理想人選。