港股跌幅擴大至逾200點　藥明生物跌超半成　招行反彈｜持續更新

【10:50】恒指倒升不果再跌過

恒生指數早段一度收窄跌幅至約20點，最高見20920點，惟最新跌幅擴至逾200點，曾失守20700點，續刷新今日低位。

醫藥股普遍下挫，藍籌藥明生物（2269）最新跌超半成，低見56.75元，成交額達4.6億元；復星醫藥（2196）跌近6%；金斯瑞（1548）跌3%。

招行（3968）連跌兩日後今日見反彈，最新升逾2%，成交額達12億元。

【10:40】佳兆業健康曾爆升逾倍

佳兆業健康﹙0876﹚一度爆升逾倍，現報0.141元，升90.5%，成交額達8,190萬元。

【10:37】國美零售瀉15% 擬「十合一」

受「十合一」消息拖累，國美零售(0493)今早沽壓沈重，暫大跌15.2%，見0.39元，成交額1.04億元。

【09:20】港股低開163點

恒生指數開報20780點，跌163點或0.78%。

成份股方面，科技股捱沽，美團（3690）及京東（9618）均下跌逾4%；阿里（9988）失90元關，低開2%報88.75元。騰訊（0700）再挫2.7%，報352元。

反映中概股表現的納斯達克金龍指數周三大跌5%，今早恒生科技指數亦挫近2%，報4054點。