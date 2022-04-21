ATMX全數下跌　拖累恒指連跌第3日　合共瀉逾800點

【16:31】港股三連跌 科技股表現疲弱

港股自復活節假期後已連跌第三個交易日，累計跌幅達836點。今日大市一度失守20500點，與科技股表現疲弱不無關係，科指亦因此再次跌穿4000點。同時整體交投較上日活躍，成交額增至1,200億元。

恒指收市報20682點，跌262點，國指報6962點，跌136點，科指報3990點，跌143點。

科技股表現未見起色，美團（3690）挫4.9%，報137.8元，快手（1024）跌2.5%，騰訊（0700）跌3.9%，報348元，阿里（9988）跌3.1%，報87.9元，小米（1810）跌4.2%，京東（9618）挫6.5%。

內需消費股方面，海底撈（6862）跌7.1%，收市報14.9元，九毛九（9922）跌2.6%，呷哺呷哺（0520）跌2.1%。

醫藥股亦低收，藥明生物（2269）跌6.8%，報56元，藥明康德（2359）跌3.3%，中生製藥（1177）跌1.2%。

濠賭股方面，金沙（1928）跌5.7%，報17.72元，永利澳門（1128）挫8.2%，銀娛（0027）跌2.7%，澳博（0880）跌5.7%。

中海油（0883）今日回A，H股卻低收，報10.88元，跌2.5%。

銀行股滙豐（0005）今日逆市高收，報55元，升1.9%。

【14:28】港股跌勢加劇至逾400點

港股跌勢加劇至逾400點，曾失守20500點，最新報20530點，跌413點，國指跌6913點，跌183點，科指報3966點，跌167點。

【13:51】國指失守7000點

港股跌勢未止，最新報20596點，跌347點，國指後6936點，跌161點，科指失守4000點，報3980點，跌153點。

嗶哩嗶哩（9626）跌5.4%，快手（1024）跌3.6%，美團（3690）瀉7%，騰訊（0700）跌4.5%，阿里（9988）跌3.7%。

【12:00】中午跌超300點

恒生指數中午收報20580點，跌364點或1.74%，成交額僅581億元。

藥明生物急挫8.8%，報54.8元。

美團遭創辦人減持，半日大跌7%，報134.4元，成交額29.27億元。

京東同樣捱沽，半日大跌6%，報207.2元。

匯豐（0005）逆市造好，半日升1.6%，報54.8元，成交額6億元。

【10:50】恒指倒升不果再跌過

恒生指數早段一度收窄跌幅至約20點，最高見20920點，惟最新跌幅擴至逾200點，曾失守20700點，續刷新今日低位。

醫藥股普遍下挫，藍籌藥明生物（2269）最新跌超半成，低見56.75元，成交額達4.6億元；復星醫藥（2196）跌近6%；金斯瑞（1548）跌3%。

招行（3968）連跌兩日後今日見反彈，最新升逾2%，成交額達12億元。

【10:40】佳兆業健康曾爆升逾倍

佳兆業健康﹙0876﹚一度爆升逾倍，現報0.141元，升90.5%，成交額達8,190萬元。

【10:37】國美零售瀉15% 擬「十合一」

受「十合一」消息拖累，國美零售(0493)今早沽壓沈重，暫大跌15.2%，見0.39元，成交額1.04億元。

【09:20】港股低開163點

恒生指數開報20780點，跌163點或0.78%。

成份股方面，科技股捱沽，美團（3690）及京東（9618）均下跌逾4%；阿里（9988）失90元關，低開2%報88.75元。騰訊（0700）再挫2.7%，報352元。

反映中概股表現的納斯達克金龍指數周三大跌5%，今早恒生科技指數亦挫近2%，報4054點。