人行行長易綱：將運用多種貨幣政策工具　加大對實體經濟支持

人民銀行行長易綱周三（20日）以線上方式出席二十國集團（G20）財長和央行行長會議時提到，人行將靈活運用多種貨幣政策工具，加大對實體經濟的支持。

據人行網站於周四（21日）發布的消息，易綱介紹了中國經濟金融形勢，表示中國穩健的貨幣政策靈活適度，政策發力適當靠前，支持實體經濟發展，人民銀行將靈活運用多種貨幣政策工具，發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，加大對實體經濟的支持。

易綱強調，當前形勢下，G20應聚焦經濟金融政策協調，共同推動全球經濟復甦。人民銀行將繼續牽頭推進制定轉型金融政策框架等工作，推動落實《G20可持續金融路線圖》，促進可持續金融發展。

據悉，會議重申將繼續支持低收入國家應對疫情等對經濟的衝擊。

會議歡迎國際貨幣基金組織（IMF）使用相關國家自願轉借的特別提款權設立韌性與可持續性信託（RST），期待RST在今年10月全面運作，為有需要的國家提供長期資金支持。各方支持繼續以及時、有序、協調的方式，在個案基礎上落實好關於債務處置的共同框架。各方同意加強以IMF為中心的全球金融安全網，推動按期在2023年12月15日前完成IMF第16次份額總檢查。