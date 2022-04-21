EIU公布亞洲旅遊準備指數　星馬同列頭5名　香港敬陪末席

新冠肺炎疫情已在全球多地逐步消退，多地政府亦開始考慮容許境外旅客到訪。據英國經濟學人智庫（EIU）發表「亞洲旅遊準備指數2022報告」，28個亞洲區內經濟體中，斐濟排名第1，星﹑馬兩地均在頭5名內，港人最鍾愛前往的日本排第22名，香港則為末席。

是次排名分為三個細項評分，分別為疫苗接種﹑外遊方便度及入境方便度。整體評分以10分為滿分，分數愈低代表該城市或地區擁有更有利條件迎接旅遊復蘇。在三項評分中，斐濟在疫苗接種﹑外遊方便度及入境方便度分數，分別為2.5﹑0.83及3.1，整體評分為1.95。分別排名第3及第5的馬來西亞及新加坡，整體評分為2.15及2.45。

至於排及第22的日本，當地疫接苗種評分為0，外遊方便度及入境方便度評分，則分別為6.25及6.7。

EIU料亞洲區旅遊業於2024年復蘇

澳門以整體評分4.78，在是次排名中列第19名，疫苗接種及入境方便度評分，分別為1.68及1.45，外遊方便度評分為8.75。

香港整體評分為6.6，為28個經濟中最高，排名則墊底。在三項細項中，疫苗接種評分為2.5，與斐濟一樣。可是外遊方便度及入境方便度評分，為6.68及8.85。

從今之報告中顯示，多個東南亞經濟體在排名較前，報告指出反映有關經濟體較依賴旅遊業，所以較早開放入境措施。

除了斐濟及馬爾代夫等經濟體已全面重新開放地區外，EIU預期內今年內大部份地區只會出現局部復蘇，遊客人數及相關收入仍低於疫情爆發前，又預期區內旅遊業至2024年才會全面復蘇，屆時內地客將會重新進行國際旅遊，消費者及商家對旅遊業的信心亦會出現較大程度恢復。