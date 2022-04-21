新冠疫情改變韓國就業版圖　外賣員數目創新高至近43萬人

新冠疫情改變了韓國的就業版圖。韓媒報道稱，隨着無接觸文化落地，韓國外賣員數量創下史上最高紀錄。人們對衛生、醫療的需求增加，韓國護理和健康服務工作者也有所增加。



韓國《中央日報》周三（20日）報道稱，韓國統計廳於周二（19日）發布的「2021年下半年各地區就業調查及就業人員的產業與區域分佈特徵」顯示，截至2021年10月韓國共有外賣員42.8萬人，比1年前增加9.7%，創下2013年開始相關統計以來的最高紀錄。僅從歷年10月的數據來看，外賣員數量從2019年的34.9萬人增加到2020年39萬人，增長11.8%，在新冠疫情暴發後持續激增。報道稱，出現這一現象的原因是在保持社交距離的防疫措施下外賣和網絡購物的訂單大大增加。

護理和健康服務工作者也達到62.9萬人，比1年前增加12%，社會福利相關工作者數量達到48.2萬人，增加7.8%。韓統計廳僱傭統計科長金慶姬解釋稱，「這是人口老齡化疊加新冠疫情影響的結果」。韓國政府和地方政府擴大老人就業項目也是一個原因。

韓國首爾樓價高企，一般打工的年輕人實在難以負擔。（Getty）

近3成工人月薪為200萬韓圜或以下

無接觸文化的擴散也給不同行業帶來了或悲或喜的影響。計算機系統和軟件專家數量達到37.5萬人，比2021年增加9%，而從事面對面服務的商店銷售人員數量則比2021年減少4.2%，減少至168.6萬人。

餐飲業方面，廚師數量達到103.8萬人，比1年前增加8%，餐飲服務人員則減少6.8%，減少至51.6萬人。金科長表示，「餐飲服務工作者的減少應該與Kiosk無人點餐系統和無人商店的推廣有關」。

另外，據調查顯示，韓國約一成工薪勞動者（10%）的月均工資低於100萬韓圜，18.6%的月均工資在100萬至200萬韓圜之間，月均工資超過400萬韓圜的佔19.2%。