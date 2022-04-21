香港寬頻半年多賺逾5倍　中期息按年增3%至40仙

香港寬頻（1310）公布截至今年2月底止﹑現財政年度中期業績，期內股東應佔利潤為3.04億元，按年增加526.7%，經調整淨利潤為4.8億元，增加25%。派中期息40仙，按年增3%。

公司指出期內收益增加9%至68.03億元，受智能手機銷量大幅增加，及企業方案相關產品收益增加帶動。其中企業方案收益為22.9億元，按年跌12%，企業方案相關產品收入增加4%至12.94億元。住宅方案收益為12.24億元，其他產品收益為19.92億元，增長75%。

經調整息﹑稅﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA），按年增加1%至13.2億元。

公司又指出，期內經調整自由現金流為7.58億元，按年增加94%。

公司指出，截至今年2月底企業客戶總數為10.6萬戶，企業客戶ARPU為2,905元。住宅用戶方面，寬頻及話音用戶分別為88.9萬戶及45.8萬戶，住宅用戶ARPU為187元。流動通訊用戶方面，共有24.3萬名用戶，ARPU為111元。