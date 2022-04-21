研究稱八成受訪香港員工　冀每周至少一天遙距工作

辦公空間供應商IWG一份研究顯示，打工一族正在削減前往上班時間，以達至更可持續的工作生活方式，八成受訪香港員工希望每周至少有一天可以遙距工作。

IWG指出，混合工作模式讓員工用於上班交通時間減少，並能把公務時間分配於家中、就近彈性工作空間或辦公室以及總部，而藉此可以大大減少碳排放量，與疫情前水平相比，香港的公共交通服務乘客量大跌28.2%。

IWG調查亦發現，76%的上班族認為減少前往工作地點，有助紓緩氣候危機，66%亦表示能夠為工作生活增加可持續性。

IWG表示，隨著生活成本愈趨高漲，控制因上班的交易成本對上班族來說也是重要誘因，44%受訪者表示節省開支是削減前往上班時間的其中一個主因。而交通成本亦令香港員工負擔日漸沉重，交通指數去年上漲了2.6%，比起2021年消費物價指數約1.6%的整體漲幅更高。

混合工作模式可按每名員工降1.1萬美元成本

IWG創辦人及行政總裁Mark Dixon表示，企業希望留住人才，同時減少碳排放，採用混合工作模式正正能達到這兩點。不單止能削減日常前往市中心的前往上班地點旅程，亦有助企業就每位員工計每年節省超過1.1萬美元。企業可透過混合工作模式節省金錢、增加靈活性以及減少碳足迹，而員工則可減少花費在交通的時間及金錢，同時不失與同事交流互動的機會。