中海油A股首日報捷H股卻未跟上　參考中移動經驗　後市看兩大因素

中海油（0883）今日登陸上海股市，是繼中移動（0941）後今年第二間巨無霸級別的國企回A。A股掛牌首日報捷，高開後一度最多飆升44%漲停板，收市升幅收窄至近28%。然而，H股走勢卻「反高潮」，今早一度升最多4%後無以為繼，跟隨港股大市向下，收市挫逾2%。展望H股能否重拾動力，不妨參考早前中移動回A後股價走勢。



今年第二間巨無霸國企回Ａ 首日表現中海油跑贏

中海油今次A股上市，集資金額約為280.8億元人民幣，將用於包括圭亞那Payara油田、流花11-1/4-1油田在內的多個國內外油氣新項目。

中海油A股首掛紅盤高開，最多飆44%，較市場預期更好。不過H股卻未能跟上。（Getty）

A股今日首掛表現，已經較市場預期更好，雖然近期A股連日走弱見逾一個月低，不過中海油A股仍能紅盤高開，一開市抽高20%，已是全日最低位，盤中愈升愈有，最多飆44%，收市升近28%。

中移動A股 上市初期「虎頭蛇尾」

中海油是是繼中移動後今年第二間巨無霸級別的國企回A，比較今年初，中移動回A後股價表現，可以發現，A股的走勢對港股的影響有限。首先，中移動A股今年1月5日上市首日，走勢可謂「虎頭蛇尾」，股份高開9%，最多曾升一成，然而收市升幅僅0.5%。其後長達一個月，股價處橫行狀態，未見突破。

反之，中移動H股仍保持持續強勢，股價由約46元水平起步，一路向上攀頂，收復50元大關。整個1月份，中移動H股累積升幅超過12%，領先大市。

由此可見，中移動A股的走勢，並未有影響H股的升勢，部分原因是源於兩地的市場結構以及投資者的風格差異，因而令到股價走勢未會完全同步。

中移動A股的走勢，並未有影響H股的升勢，部分原因是源於兩地的市場結構以及投資者的風格差異，因而令到股價走勢未會完全同步。(資料圖片)

基於本港市場的國際投資者組成較高，加上一向屬於一個典型的外向經濟體，對外圍的央行貨幣政策敏感度高。今年港股投資者的關注重心，在於美聯儲會開始新冠疫情後的加息周期，令到市場波動性大增，資金傾向泊入高股息而且業務穩定的板塊，中移動是電訊業龍頭，而且股息率高達5厘至6厘，令其在港股市場更受青睞。

因此，今次中海油正式在上海掛牌後，算是消化了早前市場對公司回A的憧憬，後市關注點應更集中在兩大基本因素上，就是石油價格的前景，以及集團的派息政策之上。

特別息+油價升勢 成中海油最大支持

石油價格自去年開始一直居高不下，紐約期油連續五個月升勢，在俄羅斯入侵烏克蘭後，油價強勢進一步破頂，一度突破130美元見逾十三年最高。現時市場聚焦，歐盟會否跟隨美國的政策，禁運俄羅斯原油。投行對石油價格繼續看漲，摩根大通表示，要是歐盟像對付俄國煤炭一樣，對俄國原油採取漸進式的禁運，油價不會比當前水位高出太多。歐盟對俄國煤炭的禁運令，在4月初發佈，8月才生效。

不過，倘若歐盟即刻宣布俄國原油進口全面喊停，每天將有400萬桶的俄國原油受窒礙，刺激油價將飆至空前新高、每桶恐達185美元，即是較現水平再飆逾70%。

油價上升，對業務集中上游石油開採勘探的中海油而言，是最大的利好。此外，中海油的派息政策，亦是股價的催化劑。

今次中海油正式在上海掛牌後，算是消化了早前市場對公司回A的憧憬，後市關注點應更集中在兩大基本因素上，就是石油價格的前景，以及集團的派息政策之上。（路透社）

集團年初公布最新派息政策，承諾2022年至2024年的年度股息比率，預計將不低於40%；無論經營表現如何，未來三年全年股息絕對值預計不低於每股0.7港元/股（含稅） 。另外，適逢中海油上市20周年，將加派特別股息，並表示將在適當時機進行回購。種種措施，都是符合今年以來，內地監管機構要求上市企業，加大回購及回饋股東的政策大方向。

滙豐環球研究發表報告表示，中海油A股完成上市後，董事會潛在宣派連同其上市20周年特別股息，再加上股份回購，相信公司可持續改善股東回報。重申對其「買入」投資評級，予H股目標價13.1元，相當於市賬率0.8倍。