內地政府據報不滿對滴滴處罰太輕　成暫停來港掛牌關鍵

滴滴出行將於下月23日舉行臨時股東大會，以表決是否從美國退市。在完成退市時，公司不會在其他交易所申請上市。據外電引述消息指出，內地高層官員對由網絡安全監管機構提交，未就滴滴出行的行政處置建議作出同意，成為公司暫停籌備來港掛牌的關鍵。

報道引述消息人士指出，滴滴出行在去年6月不顧反而對在美國上市，最終導致監管機構介入。其後公司一直與國家網信辦就罰款及其他處罰措施進行商議。網信辦原計劃在今年4月時公布調查結果，可是消息人士指出，中央官員不認同有關處罰措施並要求修改，其中一人指出，當局認為罰則太輕。

由於無法預期事件能何時解決，滴滴出行無法同時兼顧美國除牌及在港上市工作，令到公司或須在美國場外細價股「粉單市場」交易。

報道指出尚未清楚國家網信辦建議的措施，而滴滴曾提出多個方法以安撫監管機構，包括向民營第三方過渡數據管理權，向國家支持的公司出售股權等。