中證監召開機構投資者座談會：中國經濟長期向好基本面沒有改變

中國證監會今日（21日）召開投資者座談會，會議指出，中國經濟長期向好的基本面沒有改變，當前和今後一個時期，資本市場發展還處於重要戰略機遇期。

據中國證監會官網披露的訊息，會議指出，當前，世界經濟復甦動能減弱，國際地緣政治影響加劇，內地經濟面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，經濟金融領域風險有所抬頭，存在諸多不確定性和困難。

但從歷史、大勢和全局的角度看，中國資本市場30餘年的改革和發展取得了巨大成就，規模、質量和治理水平實現跨越式發展，資本市場改革發展保持良好態勢。中國經濟長期向好的基本面沒有改變，資本市場生態持續優化，上市公司質量和投資者結構呈現向好趨勢，居民財富管理需求旺盛，國際吸引力不斷增強，當前和今後一個時期，資本市場發展還處於重要戰略機遇期。

會議提出，養老金、銀行保險機構和各類資管機構是投資者中的專業機構代表，也是資本市場最為重要的長期資金來源。各家機構應發揮專業優勢，為促進資本市場高質量發展貢獻力量。

一是增強投資能力。從戰略規劃上重視權益投資，不斷加強投研能力建設，壯大投資人才隊伍，建立健全投資體系，提高風險管控能力，優化公司經營模式。

二是推進落實長周期考核。長周期考核是平衡投資端與負債端的關鍵機制，應着眼長遠，實施長周期考核，促進強化長期投資、價值投資理念。

三是發揮專業投資者功能。通過行使投票權、質詢權、建議權等多種方式積極參與上市公司治理，推動上市公司提高質量，重視培育新股發行定價能力，發揮專業買方作用。

四是提高權益投資比例。充分發揮長期資金可以克服市場短期波動的優勢，用好用足權益投資額度，進一步擴大權益投資比例，提升長期收益水平。