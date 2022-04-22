恒指半日強勢拗腰　曾跌不足100點　港交所領彈2%｜持續更新

周四美股三大指數反覆下挫，道指先升後倒跌，收市跌逾300點；納指更跌逾2%；標普500指數則跌1.5%，失4400點關。聯儲局鮑威爾表示，預期5月份將加息半厘，並指日後仍可能有需要再加息半厘。



【12:00】中午收跌114點

恒生指數中午收報20567點，跌114點或0.55%。

港交所（0388）低開後拗腰抽升，中午收報331元，半日漲2.5%。

招行半日升2.7%，暫為表現最佳藍籌。

佳兆業健康（0876）昨日大升55%後，今日回吐，半日跌近兩成，報0.093元，成交額僅221萬元。

【10:40】回補即日裂口

今早恒生指數裂口低開，形態上曾出現「島頂」，惟即日跌幅收窄，成功修補下跌裂口，盤中高見20527點。最新跌約200點，於20460點水平徘徊。

內房股有支持，碧桂園（2007）升逾2%；中海外（0688）升逾1%；龍湖（0960）微升0.3%；潤地（1109）升0.8%。北京市住建委近日發布，明確房地產開發企業按照企業條件分為一、二兩個資質等級，一級資質的企業承擔房地產項目的建築規模不受限制，而二級資質的企業可承擔建築面積25萬平方米以下的開發建設項目。

【09:20】恒指低開420點

恒生指數低開420點或2%，報20261點。

ATMXJ捱沽，美團（3690）跌5.6%；京東、阿里跟隨ADR跌勢，雙雙跌逾半成；騰訊（0700）亦跌3.8%；小米（1810）跌近2%。

恒生科指開報3864點，跌125點或3.15%。

【09:00】夜期低水逾四百點

受累於美股下瀉，恒指夜期昨晚收報20281點，跌377點，低水401點。

反映中概股表現的納斯達克金龍指數再跌5%，兩日累跌近一成。京東（9618）美股跌逾5%；阿里巴巴（9988）美股跌近4%；小鵬汽車（9868）美股跌逾4%。

美國證券交易委員會（SEC）將17隻股份列入預定除牌名單，是3月以來第5批。有關股份包括知乎、理想汽車、貝殼、瑞幸咖啡等。