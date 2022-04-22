離岸人民幣兌美元失守6.5關　創去年8月以來低位

中美10年期債息再現倒掛之際，人民幣亦走弱。離岸人民幣兌美元跌破6.5關口，創2021年8月以來新低。

美聯儲主席鮑威爾幾乎確定央行將在下月會議上加息半厘後，美元指數反彈，為人民幣帶來壓力。同時，受疫情拖累，中國經濟增長前景放緩，加上美中利差縮小，也是人民幣走弱原因。

財富管理投資總監辦公室表報告稱，基於中國多地出現疫情及面臨經濟增長的挑戰，加上美聯儲展示出更鷹派的態勢，該行把人民幣今年6月目標從原來的6.4下調至6.55；9、12月及明年3月目標原來同為6.45，最新下調至6.5。

報告又指，為應對通脹壓力，美聯儲正迅速及果斷地採取行動，美國2年期國債收益率或會升至3%（目前為2.74%）。儘管人民幣相對美元仍存在實際收益率差距，但中國相對美國10年期國債債券的名義收益率已不具有優勢。

瑞銀︰中國不會借人民幣貶值以支持經濟

此外，上海等主要城市出現新一輪疫情，封控管控措施料將令中國二季度經濟活動減弱。零售銷售已明顯受到影響，短期內或進一步走弱。也因此，人民銀行和政府應出台更大的政策刺激，以抵禦當前的下行風險。不過，中央在提振經濟方面至今相對謹慎，增加了短期經濟增長風險，從而令人民幣承壓。

然而，瑞銀不認為中國會積極推動人民幣貶值以支持經濟，因為在全球市場不確定性的背景下，這將是弊大於利。此外，人民幣需要大幅下行至7.0，才能帶來明顯的出口競爭優勢。中國穩健的貿易餘額也表明，人民幣沒有必要大幅貶值，瑞銀相信匯率只是緩步下行，三季度也將小幅回升。