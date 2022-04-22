易綱︰中國貨幣政策的首要目標是穩價格和穩就業

2022年4月21日晚，第45屆國際貨幣與金融委員會（IMFC）會議以線下為主、線上為輔的形式召開，會議主要討論了全球政策議程及當前的全球經濟挑戰等議題。中國人民銀行行長易綱、副行長陳雨露出席會議。

會議認為，全球經濟繼續復甦，但受疫情影響有所放緩。俄烏衝突及其影響將加劇當前挑戰，包括能源和糧食價格上漲加劇通脹壓力，供應鏈受阻問題進一步加重，金融市場和資本流動波動性增加。債務、糧食安全、社會不公等可能加劇社會壓力，氣候變化等問題亦愈加緊迫。會議強調降低能源和糧食價格上漲影響、確保疫苗及治療公平可得、加快減少温室氣體排放、推進數字化轉型等，共同實現更具韌性、可持續性和包容性的全球經濟。

會議歡迎國際貨幣基金組織成立「韌性和可持續性信託」（RST），這為特別提款權（SDR）轉借打下了基礎。會議支持國際貨幣基金組織加強與其他國際組織的合作，並進一步就氣候變化、數字化及國際貨幣體系等問題開展研究。各方承諾按時完成第16次份額總檢查和國際貨幣基金組織治理改革。

易綱行長介紹了中國經濟形勢及貨幣政策，表示中國貨幣政策的首要目標是穩價格和穩就業。穩價格既離不開貨幣政策的支持，也離不開實體經濟的穩定。貨幣政策方面，人民銀行始終保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，市場利率保持在合理區間。實體經濟方面，2022年糧食生產和能源供應對物價穩定非常重要，中國已基本實現糧食生產自給自足。金融服務高度重視農業生產，煤炭、石油、天然氣等重要能源的生產和進口。只要確保糧食生產和能源供應，物價將穩定在合理區間。

易綱行長表示，中小微企業是「穩就業」的主體，承擔了整個社會80%的就業量。人民銀行已出台多項措施穩企業保就業。為加大對中小微企業和「三農」的支持力度，近期人民銀行在全面降準0.25個百分點的基礎上，對部分城商行和農商行額外多降0.25個百分點。人民銀行將繼續加大對中小微企業的普惠金融支持力度，有效幫助中小微企業維護就業穩定。

針對國際社會普遍關注的低收入國家債務問題，易綱表示，中方願同各方一道，在個案基礎上落實好G20債務處置共同框架，將參加贊比亞債權人委員會，就債務重組問題與各方積極協調。債權人應本着「共同行動、公平負擔」的原則加強債務問題的協調。私人部門應按照可比方式參與債務重組，多邊開發機構也應在債務處置中發揮作用。解決債務問題需統籌考慮債務處置和新融資，以滿足低收入國家未來發展的需要。

中國將通過轉借部分新分配的SDR來支持國際貨幣基金組織的減貧與增長信託（PRGT）和RST，其中將重點支持低收入國家，特別是非洲國家。國際貨幣基金組織是以份額為基礎的國際金融機構，中方期待國際貨幣基金組織第16次份額總檢查能夠如期完成。當前堅持多邊主義尤為重要，中國一直是多邊主義的支持者和踐行者。中國金融業將繼續高質量對外開放，並與各方繼續保持密切合作。