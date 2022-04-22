人仔弱顯資金外流　港股恐二次探底？　專家派定心丸籲佈局中長線

港股年初至今累跌11.33%，最低曾見18235點，復活節假期後亦未能「復活」，加上人行放水預期落空、美國聯儲局計劃下個月加息半厘等接連衝擊，恒指今日一度低見20184點，收報20638點，二次探底恐近在眼前。

不過，有分析師大派定心丸，港股有支持可見，未必再下試今年低位，而目前更是中長線投資者佈局好時機。



近月港股走勢反覆，3月15日低見18235點後，其後幾星期迅速收復跌勢，從低位反彈超過4000點。可是，隨著近日A股及外圍走弱，港股今日曾跌近500點，低見20184點，市場憂慮港股將出現「第二隻腳」，恐再下試18000點的低位。

溫傑：中長線投資者佈局好時機

對於近日港股表現低迷，除了受到俄烏局勢、中概股審計風波等因素影響之外，光大證券國際財富管理策略師溫傑表示，人民幣走弱亦是預示之一。人民幣中間價今早報6.4596兌1美元，較上交易日中間價貶值498點子，創逾5個月新低，跌幅創一年以來最大；離岸人民幣兌美元跌破6.5關口，創2021年8月以來新低。

溫傑解釋道，人民幣向下會令到中資公司資產、收益貶值，而中美10年期債息再現倒掛，或顯示資金出現外流，市場信心不足。再加上內地新冠疫情持續、美聯儲收水等因素，港股短期內沒有上升動力，不過今日一度低見20184點，向下補裂口，預計20000點是支持位。

他又指，現時是中長線投資者佈局的好時機，可考慮分注買入基本面好的股票，更直言「二萬點唔買，幾時買」，並預計內地今年將加大財政政策力度，中國交通建設（1800）等基建股受惠國策。至於高息股，他認為，中移動（0941）等電信股現價太貴，而內銀或因內地經濟差，可能需要讓利，投資者可待該些股份下跌時再買入。

溫傑表示，人民幣走弱、中美10年期債息再現倒掛，或顯示資金外流。（資料圖片）

李慧芬：港股下半年有望升穿二萬五

不過，高寶集團證券執行董事李慧芬表示，內地經濟依賴於出口，而人民幣下調可助於企業出口業務，內地亦有意令人民幣升勢放緩，並非資金外流的跡象，「往年其他國家受疫情影響，需要中國貨物，而現時東南亞地區疫情緩和，出口業務恢復，若人民幣太貴，其他國家就可能不買中國貨」。

至於港股走勢方面，李慧芬認為，大市早前由18000點彈至22500點，短時間內升勢過急，遇到阻力向下調整，隨著俄烏局勢逐漸穩定、在美掛牌的中概股或回港上市，港股將逐步向上，20200點是支持位，一旦突破22770點阻力位，下半年有望升穿25000點。

她又指，投資者可留意港交所（0388）及「三桶油」等資源股，中長線而言，港交所受惠中概股回港上市潮，股價或可升至440元。