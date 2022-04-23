環球通脹料續高企　將從3方面影響投資市場｜伍禮賢

近期環球通脹水平情況加劇，3月份美國通脹率達8.5%，創超過40年來的新高；歐洲具相近情況，英、德、法三國上月的通脹率分別為7%、7.3%及4.5%，分別屬於近30至40年的新高水平。亞洲地區方面，韓國上月通脹率為4.1%，屬於10年新高，而印度亦高達7%，創近一年半高位。至於內地及日本情況似乎略為好些，惟其情況具特別之處，內地食品價格相對漲幅不明顯，導致食品佔比較小的CPI（居民消費價格指數）漲幅較小，而反映商品生產物價的PPI（生產物價指數），在過去3月份則升大幅上升9%。CPI與PPI之間的「剪刀差」居高不下，更反映處於中間流通經營環節的利潤持續受壓；至於日本過往長期面對低增長、低通脹的局面，現時通脹水平距離當局2%的通脹目標仍有一段距離。

本輪通脹源自多方面因素，包括前幾年環球央行採取超級寬鬆的貨幣環境，大幅增加資本流動性。同時，中美貿易角力、俄烏戰爭持續，對本來已受疫情影響因而變得薄弱的供應鏈進一步帶來衝擊。這些因素，在未來下半年料仍然維持。因此近段時間，環球通脹水平雖然有機會開始逐步回落，惟暫時未見其存在迅速大幅回落的空間。

另一方面，通脹的因素未來仍將從三個方面，對環球投資市場帶來深刻影響。

高通脹導致各大央行收緊貨幣政策，影響環球市場流動性。（資料圖片）

通脹致各地央行在貨幣政策鬆緊度不同

首先，通脹高企導致環球央行採取較為緊縮的貨幣政策應對，從而抑壓了市場的流動性。現時市場普遍預期美國5月份加息50點子的機會較大，而6月份及下半年的加息步伐亦將維持。英國、加拿大、澳洲、新西蘭等亦已進入加息周期，而歐洲央行亦有機會在下半年開始加息。這些措施，均對環球市場的流動性帶來影響。

其次，通脹維持高位，將進一步延續環球供應鏈處於受限的局面。雖然環球央行提高息率有助控制通脹水平，惟對供應鏈的改善卻相對有限。在目前中美競爭加劇，疊加地緣政局形勢發展，全球未來重新回到經濟一體化道路的難度不小。同時，疫情在全球反覆，適逢國際原油價格高企，導致運輸成本價格飆升。這對於不少企業的經營環境帶來不利影響。

第三，全球不同國家或地區之間通脹水平的差異，導致各央行採取貨幣政策鬆緊度不一，此或成為國際資金跨境流動的一個重要誘因。例如在加息預期之下，現時美國10年期國債一度逼近3厘，反超中國10年期國債的孳息率，將有機會導致資金從中國長年期債市流出，以追逐更高的利潤回報。這些因素，均有機會對不同地區的投資市場帶來波動。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份