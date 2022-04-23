港股連跌三周愈插愈急　二萬關岌岌可危　拆解跌市元兇｜財經評論

港股一周連跌四日，在二萬大關前上演防衛戰，在內地官媒唱好及A股轉升下，恒指二萬關力保不失，不過總結全周，恒指挫近900點，是連續第三周下跌，兼有成交萎縮、愈插愈急之勢。



恒指踏入4月份復活節以來，未見復活。4月4日開始的一周累跌幅度0.8%，次周累計跌幅1.6%，至最新一周累計跌幅更突破4%。技術上恒指已經回補3月17日國務院副總理劉鶴主持金融委員會以來所遺留的上升裂口。對於後市，分析師看法負面，即使內地官方機構密集發言，提振市場信心，但是在內地經濟實際有改善前，股市難逃沽壓，恒指二萬大關岌岌可危。



港股跌勢主要在於中美央行貨幣政策不似預期，再者，疫情在內地擴散，上海的封城措施，尤其是物流的阻斷導致工業生產受到嚴重影響，增大經濟下行壓力，多間投行不約而同下調內地今年經濟增長至不足5%，低於政府5.5%的增長目標。

聯儲局主席鮑威爾在下月議息會議前再度放鷹，最新市場預期聯儲未來兩個月加息合共一厘機會增。（資料圖片）

首先，各國央行貨幣政策各走一方，觸發亞洲貨幣沽售潮，首當其衝的是日本。日本央行今個月再度出手無限量買債，日圓連跌十多日創至少半世紀以來最長跌浪。每百日圓兑港元一度跌至6.1水平，為20年來新低。人民幣亦有調整壓力，當中以離岸人民幣跌勢更明顯，兌美元跌穿6.5，創去年8月以來低位。

未來亞洲貨幣的貶值速度，脫不開美國收水的緩急。美聯儲發佈了俗稱「褐皮書」的地區經濟調查報告，顯示自2月中旬以來經濟平均温和地擴張；然而通脹問題上，應瓶頸及從能源到糧食的成本急劇上升仍在干擾經濟，沒有跡象顯示通脹增速在放緩。報告指出，由於當前的地緣政治影響和物價上漲帶來的不確定性給未來的經濟增長前景蒙上了陰影。

鮑威爾放鷹 聯儲兩個月加息共一厘機會增

最新聯儲局主席鮑威爾出席國際貨幣基金組織(IMF)小組討論會，今次是他在聯儲下月會議前，對貨幣政策最後一次公開發言。鑒於美國通脹目前大約是美聯儲2%目標的三倍，行動更快一點是合適的，在5月會議上加息50個基點將是選項之一。他還表示，投資者目前預計將迎來一系列50個基點的加息，這是對美聯儲開始通脹阻擊戰「總體上做出的適當反應」。

言論鞏固了市場對下次會議加息0.5厘的預期，認為會在5月及6月份合共加息1厘的預測進一步升溫。貨幣市場預計，聯儲會將在年底前加息225個基點，高於3月份聯儲局點陣圖預示的175個基點升幅，突顯美國收水預期日益進取。

彭偉新直言投資者「要錢唔要貨」，寧持現金蝕通脹。勸喻投資者一動不如一靜。﹙YouTube截圖﹚

人民幣匯價跌至6.5 逾半年低

本周中港股市下挫，除了因上述美聯儲料激進收水外，亦因人行的貨幣寬鬆力度，不及市場預期。

人民銀行上周下調存準金率25個基點，較市場預期的50個基點為低，令到可以由銀行體系中釋放出來的資金總額只有5,300億元人民幣。同時本周的貸款市場報價利率（LPR），是連續3個月維持不變，分析認為人行在貨幣政策上，部署愈來愈審慎，相信是要就國際形勢所作出的決定，特別是美國進取加息壓力高，中美息差進一步擴闊下，令到整體人民幣匯價明顯下跌，創了6個月以來的最低水平。

中信證券研究報告直指，中國貨幣政策趨於結構化和財政化，降息或將延後。（資料圖片）

中信證券指降息或將延後

總括本月人行的貨幣動作來看，市場對人行貨幣寬鬆的預期有所削弱，可以留意中資券商最新看法，中信證券研究報告直指，中國貨幣政策趨於結構化和財政化，降息或將延後。近期多項結構性貨幣政策落地，總量型寬鬆的政策空間縮窄。

瑞銀財富管理投資總監辦公室亦指出，上海等主要城市出現新一輪疫情，封控管控措施料將令中國二季度經濟活動減弱。不過，中央在提振經濟方面至今相對謹慎，增加了短期經濟增長風險，從而令人民幣承壓。該行將把人民幣今年6月目標從原來的6.40下調至6.55。

中證監指養老金銀保機構等要提高投資比例

不過，面對中國經濟下行壓力，擴展至股市及匯市，最新官方機構亦有意再出手支持股市。中國證監會主席易會滿表示，養老金、銀行保險機構及各類資管機構是投資者中的專業機構代表，亦是資本市場最重要的長期資金來源，要充分發揮長期資金可以克服市場短期波動的優勢，用好用足股權投資額度，進一步擴大權益投資比例。

彭偉新：投資者要錢唔要貨 官方發言無力扭轉負面預期

京華山一研究部主管彭偉新接受訪問時表示，現時市場對內地經濟的憂慮日深，即使官方高層多次發言支持經濟，不過無助扭轉市場負面預期，市場需要看到實際經濟有止跌回穩的跡象，才會恢復入市信心。

對於現時港股市況，港匯持續下跌，恒指二萬大關岌岌可危，直言投資者「要錢唔要貨」，寧願持有現金蝕通脹。勸喻投資者入市前要審慎，一動不如一靜。