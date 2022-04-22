美債息直逼3厘　人民幣創逾半年低　港股匯齊挫｜巨子一周精選

本周美國債息抽高成股票市場下挫的關鍵因素，聯儲激進加息預期下，美國債拋售潮持續，指標性的十年期美債息逼近3厘高位，更需關注的是，經通脹調整後的美國國債收益率，更扭轉為正數，意味計入預期通脹因素後，投資者10年後在美債上仍能實現收支平衡，標誌其他非美元資產面臨新一輪沽壓。



儘管人民幣相對美元仍存在實際收益率差距，但中國相對美國十年期國債債券的名義收益率已不具有優勢，人民幣貶值壓力加重，兌美元跌至6.5水平，創去年8月以來低位。日圓更創出半世紀以來最長跌浪，再刷20年新低。港匯亦進一步跌至7.84，分析預期最快今季跌至7.85的弱方兌換水平，屆時金管局需要入市買港元沽美元。



1、人民幣匯率跌破6.4 或將繼續相對美元貶值｜巨子點評

中國的疫情仍處於大範圍爆發中，很難在短時間內得到有效控制，經濟預期的走弱也將衝擊人民幣匯率。（閱讀更多）

2、美國債實際收益轉正-如何影響港股匯-港元料最快今季跌至7.85

過去美債收益率處於負值，在一定程度上為股市繁榮提供了關鍵性支撐。現時息率走勢180度扭轉，會對股票市場及風險資產帶來進一步壓力。（閱讀更多）

3、日圓連跌13日創紀錄 日本經濟前景堪憂││巨子點評

日本國內的通脹尚不到2%，消費者信心指數卻在下降，表明經濟前景非常不樂觀。(

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4、央行「放水」作用有限 中國經濟好壞取決於抗疫進展｜巨子點評

本輪疫情衝擊的深度和廣度可能將超過2020年年初的水平，尤其是物流的阻斷導致工業生產受到嚴重影響。已經成為中國經濟增長最大的「攔路虎」。如果不能及早控制住疫情的蔓延，那麼2022年5.5%左右的經濟增長目標恐怕很難實現。（閱讀更多）

5、招行行長田惠宇意外離職引發蝴蝶效應 金融股成砸盤先鋒

在招行董事會的16名董事中，共有15人參會，唯有田惠宇因個人原因缺席，這在金融企業高管的任免中是極為罕見的一幕，這也從一個側面說明，行長離職對於招行也是一個突發事件。（閱讀更多）

6、賣地收入與基建投資此消彼長 資金缺口如何填補｜巨子點評

基建投資帶來的債務擴張最終只能通過賣地收入償還，成本不可避免地會轉移到買房者的身上。觸動利益比觸動靈魂還難，（閱讀更多）

7、外管局證監會等部門密集發聲 極力挽回股匯雙殺頹勢｜巨子股評

若是中國經濟不能出現良性的改變，金融上做再多的努力也無法挽回頹勢。（閱讀更多

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8、Twitter警惕 馬斯克收購或淺嘗輒止│企業熱評

從馬斯克近期的表態和已披露的持股訊息來看，其收購Twitter的意向還不能與「惡意」掛鈎；但是，其提出的「我對推特管理層沒有信心」、「推特沒有言論自由了，應該如何修正」、「這家社交媒體公司應被私有化」等言論，明顯帶有對立情緒，很難獲得Twitter現有股東的認可。（閱讀更多）

9、滴滴美股退市計劃再進一步 中證監罕見發聲透漏何種信號

中國證監會是希望將滴滴退市和目前進行的中美談判區隔開來，從而避免中概股再受波及，試圖穩定投資者情緒。（閱讀更多）