積金局：積金易平台是制度迄今最大改革　須得各受託人全力支持

積金易平台將於2025年全面投入運作。積金局主席劉麥嘉軒，與積金局和積金易平台公司一眾管理人員，於今日（22日）透過視像會議，與來自全部13名強積金受託人的高層代表會面，就推進強積金發展和積金易平台項目進行交流。

劉麥嘉軒強調，積金局與受託人的關係不僅是監管者和受監管者，更是密切的工作夥伴。自強積金制度成立21年來，雙方攜手推進多項重大改革，包括僱員自選安排、預設投資策略、可扣稅自願性供款，以及多項提升強積金資訊披露及透明度的舉措。

她表示，積金易平台項目是積金局目前最重要的工作項目，亦是強積金制度迄今最大改革，政府對此項目非常重視，積金局、積金易平台公司及平台承辦商正傾全力構建平台。要成功推進項目，必須得到各受託人的全力支持。

她指，衷心感謝各受託人對積金易平台項目的額外付出，並期待雙方繼續攜手合作完成積金易平台這個重要項目。積金局於會上亦公布有關便利僱主過渡至積金易平台的安排。經過與業界多輪討論，積金局決定採納受託人的提議，當強積金計劃加入積金易平台後，受託人可以繼續讓僱主使用現有網站或流動應用程式，為一般僱員參加強積金計劃及供款，為期三個月。

此安排可以協助目前已經使用受託人電子服務和工具的僱主，在積金易平台於2023年第二季啟動分階段過渡時能無縫連接至平台。

劉麥嘉軒感謝各受託人繼續支持和配合積金局的工作，推動各項有助優化強積金制度的措施，為打工仔提供更好的退休保障。