美股收市｜6月加息0.75厘機率破九成　道指暴挫981點連跌四周

撰文：蕭通
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美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）前一日表示加息步伐會提速，美國10年期債息曾見2.97厘，利率期貨顯示6月加息0.75厘的機會達超過九成；加上，周五多間企業公布的業績欠理想，美股三大指數急瀉。
道指低開後越跌越有，收市前跌幅曾破1,000點，為新冠肺炎爆發以來最慘烈。標指和納指都挫逾2.5%。

道瓊斯指數收市報33,811點，跌981點或2.82%，一周跌1.9%；標準普爾500指數收市報4,271點，跌121點或2.77%，一周跌2.8%；納斯達克指數報12,839點，跌335點或2.55%，一周跌3.8%。

聯合健康保險跌3.07%，卡得彼勒跌6.55%，合共已佔道指近200點跌幅；同屬重磅的家得寶和高盛亦分別挫3.3%和4.35%。

多間企業業績欠佳，亦拖累大市。美國醫院公司下調全年收入展望，股價暴跌21.82%，同板塊多隻相關股也隨之下挫。Verizon客戶數量減少，股價跌5.64%。

科技股表現亦差。蘋果跌2.78%，微軟跌2.41%，Tesla跌0.37%，亞馬遜跌2.66%，Alphabet跌4.15%，Meta跌2.11%，NVIDIA跌3.31%。

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