港股曾挫逾600點　二萬點大關岌岌可危　招行挫逾9%｜持續更新

美國股市於上周五大跌近千點，與聯儲局官員擬採取更進取的加息步伐有關。受到外圍股市表現疲弱拖累，今早亞太區股市亦向下，其中日本股股市早段挫逾400點。

【10:40】招行挫逾9%

招行（3968）前行長田惠宇因涉嫌嚴重違紀違法，正接受中紀委審查及監察調查。該行今早股價低開5%後，跌幅擴大，最新報47.25元，跌9.2%。其他內銀股方面，建行（0939）跌1.8%，工行（1398）跌1.3%。

【10:30】新華預告首季最多少賺8成 股價瀉逾10%

新華保險（1336）預告首季少賺70至80%，盈利介乎12.61至18.92億元人民幣，受到有關消息拖累，今早股價下瀉逾1成，最新報19.8元，跌11.6%。

港股跌勢再次擴大至逾600點，報20007點，跌630點，國指報6732點，跌240點，科指報3849點，跌151點。

【10:14】滙豐跌近4%

滙豐（0005）將於明日公布首季業績，有股東建議分拆亞洲業務上市，今早股價表現疲弱，最新報52.05元，跌3.8%。

【09:38】港股跌幅曾接近600點

港股跌勢加劇，跌幅曾接近600點，恒指最新報20114點，跌523點，國指跌183點，報6788點，科指最新報3874點，跌126點。

【09:22】港股低開353點

恒指最新報20284點，低開353點，國指最新報6843點，低開128點，科指最新報3885點，低開115點。

招行（3968）低開5%，報49.4元。

阿里（9988）低開2.1%，報84.8元，騰訊（0700）跌2.5%，美團（3690）低開2.2%。

將於明日公布首季業績的滙豐（0005）低開2.9%。