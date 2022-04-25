翻車魚（Mola Mola）疑似現身屯門河　港股巧合瀉769點　穿二萬關

美國股市於上周五大跌近千點，與聯儲局官員擬採取更進取的加息步伐有關。受到外圍股市表現疲弱拖累，今早亞太區股市亦向下，其中日本股股市早段挫逾400點。

【16:31】港股全日勁跌逾700點

今日屯門河疑似出現翻車魚，引發區內市民紛紛圍觀，傳媒亦廣泛報道。因為翻車魚為深海魚，往常在近岸發現其影蹤機會較低。事有湊巧，今日港股出現大跌市，曾大跌854點，不單止失守2萬點，更低見19784點。今日港股大跌，既受上周五美股大跌近千點拖累，亦受到內地A股為近22個月首次失跌穿3000點有關。面對內外負面消息夾擊的市況，或許投資者今日口中難免會說一聲翻車魚的英文學名﹕「Mola Mola」。

恒指收市報19864點，跌769點，國指報6684點月，跌287點，科指收市報3806點，跌194點，成交額為1,348億元。

內銀股今日表現疲弱，其中招行（3968）挫10.3%，報46.7元，建行（0939）跌2.5%，報5.55元，郵儲行（1658）跌2.7%，交行（3328）跌2%。

銀行股亦下挫，將於明日公布首季業績的滙豐（0005），收市報51.65元，跌4.6%，渣打（2888）跌4.5%，報50.15元，東亞（0023）跌2%，報11.54元。

內險股亦成為投資者掟貨對象，新華保險（1336）跌12.9%，報19.5元，國壽（2628）挫4.1%，平保（2318）跌3.9%，報50.6元。

科技股同樣受到沽壓，騰訊（0700）跌3.9%，報327.4元，美團（3690）跌2%，阿里（9988）跌5.5%，報81.85元，小米（1810）跌6%，10.92元。

內需消費股亦低收，海底撈（6862）跌15.8%，報12.92元，九毛九（9922）跌14.3元。

【14:18】港股跌逾700點

大市跌勢加劇，最新報19925點，跌713點，國指跌6711點，跌260點，科指跌162點，報3838點。

【13:38】港股失守20000點

港股失守20000點，最新報19975點，跌662點，國指報6728點，跌243點，科指報3855點，跌145點。

【13:29】上證曾失守3000點

內地A股表現疲弱，上證指數曾失守3000點，為自2020年7月以來首次，最新報3004點，跌82點，深成指數最新報10691點，跌359點，滬深300指數最新報3917點，跌95點，創業板指數跌69點，報2227點。

【13:11】恒指跌589點

港股跌勢在午後未見明顯收窄，恒指最新報20048點，跌589點，國指最新報6755點，跌216點，科指最新報3874點，跌126點。

【12:18】港股半日跌逾500點

港股跌勢未止，今早更跌至2萬點邊緣。不論是科技或是金融股，表現同樣不理想。

恒指中午收市報20103點，跌534點，國指報6781點，跌190點，科指報3886點，跌114點，成交額為645億元。

重磅股騰訊（0700）跌1.5%，報335.6元，阿里（9988）跌3.6%，嗶哩嗶哩（9626）跌3.8%，快手（1024）跌4.8%。

金融股亦普遍向下，將於明日公布首季業績的滙豐（0005），跌4.3%，報51.8元；渣打（2888）跌3.5%，報50.65元，友邦（1299）跌2.1%，保誠（2378）跌3.2%。

內險股方面，預告首季少賺1成的新華保險（1336），半日瀉12.5%，國壽（2628）跌3.4%，平保（2318）跌3.7%。

車股表現疲弱，吉利（0175）跌5.2%，報11元；長汽（2333）跌5%，東風（0489）跌4.2%。

【10:40】招行挫逾9%

招行（3968）前行長田惠宇因涉嫌嚴重違紀違法，正接受中紀委審查及監察調查。該行今早股價低開5%後，跌幅擴大，最新報47.25元，跌9.2%。其他內銀股方面，建行（0939）跌1.8%，工行（1398）跌1.3%。

【10:30】新華預告首季最多少賺8成 股價瀉逾10%

新華保險（1336）預告首季少賺70至80%，盈利介乎12.61至18.92億元人民幣，受到有關消息拖累，今早股價下瀉逾1成，最新報19.8元，跌11.6%。

港股跌勢再次擴大至逾600點，報20007點，跌630點，國指報6732點，跌240點，科指報3849點，跌151點。

【10:14】滙豐跌近4%

滙豐（0005）將於明日公布首季業績，有股東建議分拆亞洲業務上市，今早股價表現疲弱，最新報52.05元，跌3.8%。

【09:38】港股跌幅曾接近600點

港股跌勢加劇，跌幅曾接近600點，恒指最新報20114點，跌523點，國指跌183點，報6788點，科指最新報3874點，跌126點。

【09:22】港股低開353點

恒指最新報20284點，低開353點，國指最新報6843點，低開128點，科指最新報3885點，低開115點。

招行（3968）低開5%，報49.4元。

阿里（9988）低開2.1%，報84.8元，騰訊（0700）跌2.5%，美團（3690）低開2.2%。

將於明日公布首季業績的滙豐（0005）低開2.9%。