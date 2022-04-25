綠色債券｜明起接受申請　專家籲每人抽5手　首日有望即袋2500元

【綠色債券／綠債／綠債2022】與iBond同樣跟通脹掛勾、設有最低保證回報的綠色零售債券，明日（26日）正式接受香港市民認購。專家建議每人最多抽5手，有望首日即賺2,500元。

專家又指，是次綠債息率同樣與通脹掛勾，保底息率為2.5厘，由於預計平均通脹難以超過2.5厘，故預計今批綠債每期將會以保底息率派息。



政府綠色零售債券由4月26日早上9時至5月6日下午2時，香港居民可透過配售銀行、證券經紀或香港中央結算有限公司認購。

是次發行額度為150億元，可按認購情況增至最多200億港元。綠債年期為3年，一手入場費1萬元，派息率與通脹掛勾，保證回報2.5厘，每半年派息一次。綠債將於5月18日發行，翌日在聯交所上市，並可在二手市場買賣。

綠色債券明日（26日）正式接受香港市民認購。（資料圖片）

專家建議每人最多抽5手

中銀香港（2388）早前表示今次綠色債券會受市場歡迎，預計吸引超過70萬人申請，線上申請比率超過八成，總認購金額亦預期會超額3至5倍。

是次綠債將與通脹掛鈎零售政府債券（iBond）相若會用循環派發以分配債券，以滿足一些小額投資者的申請。倘若有70萬人認購至多200億元，全部有效申請均可獲配發債券，即每人最多獲分配3手。耀才證券行政總裁許繹彬表示，由於此類債券應該也會採用公平分配制，即基本上一申請就肯定有，加上在交易所有二手市場，買賣較容易，所以建議認購手數為4至5手。

華盛證券分析師聶振邦表示，以上次iBond配發為例，認購1至2手，中籤率是100%，估計是次綠債每人可獲分配3手。若想以孖展認購綠債的投資者，建議最多認購5手，直言「認購再多都冇用」。

是次零售綠色債券的保底息為2.5厘，當中的浮息會以通脹作為掛勾，投資者可獲得浮息回報。（資料圖片）

息率取決於平均數 料難超2.5厘

是次零售綠色債券的保底息為2.5厘，當中的浮息會以通脹作為掛勾，投資者可獲得浮息回報，但聶振邦認為，最終派息難以超過保底息率2.5厘。他表示，參考2020年2月至今的香港消費者物價指數（CPI），當中只有一個月的CPI錄得3.7%，其餘均未超過2.5%，而綠債的息率取決於派息前半年的各月CPI平均數，故是次綠債息率難以超過2.5厘。

對於綠債首日升幅，聶振邦指出，按過去iBond上市表現，首日曾升至105元，即一手可賺500元，但大多數首掛僅僅升至103元，獲利不多。他認為，若綠債首日升至105元，投資者可於二手市場賣出，否則可以長期放置3年，每年收息。