中國發改委：積極擴大有效投資　堅決不搞「大水漫灌」

中國發改委今日（25日）發布文章《積極擴大有效投資 促進經濟平穩健康發展》。

文章表示，積極擴大有效投資，是當前宏觀政策發力重點，既有利於擴大當前需求、應對經濟下行壓力，又有利於優化供給結構、推動高質量發展。

發改委稱，堅持精準有效投資導向，堅決不搞「大水漫灌」。積極擴大有效投資，不是盲目鋪攤子、上項目，更不是通過實施大規模的基建投資計劃搞「大水漫灌」式的強刺激，而是聚焦經濟社會發展的關鍵領域和薄弱環節，精準有序實施一批既利當前、又利長遠的投資項目。

推動基建REITs健康發展

發改委表示，堅持發揮市場主體作用，充分調動社會投資積極性。推動基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）健康發展，盤活存量資產、形成投資良性循環。規範推進政府社會資本合作（PPP）。

發改委最後指：「我們將按照《政府工作報告》部署要求，積極應對國內外環境變化帶來的衝擊影響，會同有關方面進一步加大穩投資工作力度，充分發揮政府投資引導帶動作用，更好調動社會投資積極性，積極擴大有效投資，促進投資平穩增長，為國民經濟平穩健康發展作出積極貢獻。」