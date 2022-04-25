官媒發文稱防疫與發展要防止顧此失彼

新華社旗下《經濟參考報》發表頭版文章稱，防疫與發展要防止顧此失彼，防疫關乎生命，發展關乎生計，對於那些矯枉過正的管控措施，應當切實加以改正。

文章指出，中央明確要求，統籌好疫情防控和經濟社會發展，採取更加有效措施，努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。這就要求疫情防控和經濟社會發展兩手抓、兩手都要硬。一方面，繼續抓好疫情防控工作，切實保障人民群眾生命安全和身體健康。另一方面，在確保疫情防控到位的前提下，推動非疫情防控重點地區企事業單位復工復產，恢復生產生活秩序，為疫情防控提供有力物質保障，確保民生保障和社會穩定。

文章認為，不論是層層加碼還是「一刀切」，都是不擔當不作為的表現，反映出在一些地方政府和少數幹部中依然存在懶政怠政、形式主義問題。當前是疫情防控的關鍵時期，有序恢復正常生產生活秩序，關係經濟社會發展全局。

文章強調，各地應從大局着眼，貫徹落實中央關於疫情防控和經濟社會發展的重大決策部署，在做好分區分級分類實施差異化疫情防控管理措施的前提下，對本地區生產生活中出現的困難進行摸排，做到心中有數，進而採取有針對性的政策舉措發展生產。對於那些矯枉過正的管控措施，應當切實加以改正。