畢馬威：今年招聘競爭激烈　51%受訪者料轉工加薪兩成或以上

畢馬威中國發表的《2022年香港高管人員薪酬展望》顯示，橫跨各個行業，794名受訪者中35%受訪者預期今年在香港營運的員工人數將增加。

調查發現，今年受訪者對員工人數的整體預期大幅改善，預期員工人數會增加的受訪者淨比例按年淨增21個百分點。在2022年淨增長為25%，2021年淨增長僅4%。包括銷售、前線業務人員及客戶關係等與收入來源相關的職位仍然是新招聘的重點，其次是營運和資訊科技。

調查發現，按行業劃分，專業服務（44%）及金融服務（39%）今年計劃增聘員工的比例最高，反映企業在應對新的監管措施與針對ESG的舉措，以至就業市場緊張等因素均帶動了人力需求。

畢馬威中國估計，2022年就業招聘競爭維持激烈且具流動性，主要因為僱主積極增聘人手，而受訪者對轉工的人工加幅亦較樂觀，有51%受訪者預期轉工將獲加薪兩成或以上，而19%則估計轉工可獲加薪三成或以上，相對2021年僅35%受訪者估計轉工可獲加薪兩成以上。

調查亦預示今年人工將現升勢，有 66%受訪者估計在下次薪酬調整時可獲加薪，比例顯著高於去年同期水平（43％），同時有48%受訪者估計花紅亦將增加，比例同樣高於去年同期（29%）。