《路透》引消息人士﹕Twitter擬接受馬斯克出價　盤前揚近5%

Tesla創辦人兼行政總裁馬斯克收購社交媒體Twitter，似乎距離收購成功近不少。據《路透》引述消息人士指出，Twitter接受馬斯克出價，並形容對方的出價為最佳及最後定價。報道指出Twitter有可能在今日（25日）較後時間，待董事會開會後決定向股東推薦收購議後，落實宣布今次總代價為430億美元的交易。

不過報道亦引述消息指出，交易仍有機會在最後一刻拉倒。一旦雙方簽署推進有關交易，Twitter便不可以物色其他交易對象。若該社交媒體轉而接受其他對象出價，便需要向馬斯克支付俗稱「分手費」的解約費。

《路透》指出馬斯克及Twitter並無回應其查詢。

馬斯克目前提出以每股54.2美元，向Twitter的股東收購股份。Twitter盤前報51.3美元，升4.8%。