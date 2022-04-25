金融從業員金融科技培訓計劃　網授課程獲逾7100人登記

數碼港受財經事務及庫務局委託，於今年舉行新一輪「金融從業員金融科技培訓計劃」（培訓計劃）。培訓計劃包括「網授課程」及「資助項目」兩部分，旨在加深金融從業員對金融科技的了解，以豐富香港金融科技人才庫，並促進金融科技在金融行業的應用，推動行業數碼轉型。

「網授課程」已於早前接受報名，金融業界反應熱烈，在申請期完結時吸引來自80間金融機構超過7,100位金融從業員登記參與。「資助項目」目前在接受申請中。此外，就「網授課程」而言，第二輪培訓計劃的參與金融機構，比第一輪上升逾60%，報名參與人數更為上一輪的2.4倍。當中，保險業、證券業和強積金業對是次計劃反應尤其積極，有54間機構及超過4,500位從業員報名參與，較上一輪分别增加近1倍及近4倍。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，人才對香港金融科技發展至關重要。政府一直不遺餘力，致力培育金融科技人才。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，數碼港非常榮幸再次受財經事務及庫務局委託執行「金融從業員金融科技培訓計劃」，肯定數碼港作為香港金融科技旗艦的角色，期望培訓計劃成為金融業人士一個互相啟發及交流的平台，推動香港發展及成為亞洲領先的金融科技樞紐。