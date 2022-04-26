人行出手穩人幣　兩大因素港股跌勢望喘定　滙豐發業績｜港股早評

恒指五連挫後昨失守二萬點大關，連日弱勢主要由於美國激進加息預期，人民幣貶值至逾一年半低所誘發，不過今日有兩大因素，港股跌勢望喘定，首先，人行終出手下調金融機構外滙存款準備金率1個百分點，支持人民幣回升逾300點子，離岸價人民幣新報6.57。外圍方面，美股隔晚亦先跌後回升，道指較低位反彈逾700點，相信在匯率及外圍股市兩大因素轉好下，恒指跌勢有望喘定。後市發展繼續受人民幣走勢帶動。股份方面，今日重磅股匯控發首季業績。



美國加息預期激進，觸發人民幣自上周出現貶值，人民幣在岸價及離岸價更曾分別創1年及約1年半低位，是造成股市下挫的一大因素。（資料圖片）

美國加息預期激進，觸發人民幣自上周出現貶值，人民幣在岸價及離岸價更曾分別創1年及約1年半低位，是造成股市下挫的一大因素。不但恒指跌穿二萬點心理關口，內地上證指數亦跌破了3000點大關，因此，人民幣匯價可否回穩，是觀察近期股市跌勢能否喘定的關鍵。

最新人行出手下調金融機構外滙存款準備金率1個百分點，即外滙存款準備金率由現行的9%下調至8%，自5月15日起生效。目前來看，人民幣匯率有低位回升，最新離岸價人民幣新報6.57，較近日低位6.6水平抽高了300點子，有助支持港股連續下跌五日後，今日跌勢稍為喘定。

中概股指數續回升

另一方面，隔晚美股先後回升，道瓊斯指數早段最多曾跌488點，其後轉升，收市報34049點，升238點。標準普爾500指數收市報4296點，升24點，升幅近0.6%。納斯達克指數收市報13004點，升165點，升幅近1.3%。中概股亦續保持穩定，反映中概股走勢的納指金龍中國指數續升近1%。

今日宜留意滙豐高層如何回應有股東提議滙豐分拆其亞洲業務繼續經營。（資料圖片）

滙豐首季稅前溢利料下跌 關注集團分拆看法

焦點股份方面，今日重磅股滙豐將公佈首季季績，有投行預期集團首季稅前溢利36億美元，按年下跌37%。除了營運數據外，投資者亦可留意，有滙豐股東提議滙豐分拆其亞洲業務繼續經營，甚至是將分拆出來的亞洲業務再上市。該名股東認為，將滙豐分拆為兩個集團，並相信，經分拆後集團員工的股票和期權估值會有所上升。事實上今次並非首次有市場人士建議滙豐分拆，今日可留意集團高層會對分拆的看法及態度。