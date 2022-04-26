人行出手穩人幣 兩大因素港股跌勢望喘定 滙豐發業績｜港股早評
恒指五連挫後昨失守二萬點大關，連日弱勢主要由於美國激進加息預期，人民幣貶值至逾一年半低所誘發，不過今日有兩大因素，港股跌勢望喘定，首先，人行終出手下調金融機構外滙存款準備金率1個百分點，支持人民幣回升逾300點子，離岸價人民幣新報6.57。外圍方面，美股隔晚亦先跌後回升，道指較低位反彈逾700點，相信在匯率及外圍股市兩大因素轉好下，恒指跌勢有望喘定。後市發展繼續受人民幣走勢帶動。股份方面，今日重磅股匯控發首季業績。
美國加息預期激進，觸發人民幣自上周出現貶值，人民幣在岸價及離岸價更曾分別創1年及約1年半低位，是造成股市下挫的一大因素。不但恒指跌穿二萬點心理關口，內地上證指數亦跌破了3000點大關，因此，人民幣匯價可否回穩，是觀察近期股市跌勢能否喘定的關鍵。
最新人行出手下調金融機構外滙存款準備金率1個百分點，即外滙存款準備金率由現行的9%下調至8%，自5月15日起生效。目前來看，人民幣匯率有低位回升，最新離岸價人民幣新報6.57，較近日低位6.6水平抽高了300點子，有助支持港股連續下跌五日後，今日跌勢稍為喘定。
中概股指數續回升
另一方面，隔晚美股先後回升，道瓊斯指數早段最多曾跌488點，其後轉升，收市報34049點，升238點。標準普爾500指數收市報4296點，升24點，升幅近0.6%。納斯達克指數收市報13004點，升165點，升幅近1.3%。中概股亦續保持穩定，反映中概股走勢的納指金龍中國指數續升近1%。
滙豐首季稅前溢利料下跌 關注集團分拆看法
焦點股份方面，今日重磅股滙豐將公佈首季季績，有投行預期集團首季稅前溢利36億美元，按年下跌37%。除了營運數據外，投資者亦可留意，有滙豐股東提議滙豐分拆其亞洲業務繼續經營，甚至是將分拆出來的亞洲業務再上市。該名股東認為，將滙豐分拆為兩個集團，並相信，經分拆後集團員工的股票和期權估值會有所上升。事實上今次並非首次有市場人士建議滙豐分拆，今日可留意集團高層會對分拆的看法及態度。