港股升幅午後收窄至不足300點　科指4000點得而復失｜持續更新

美國股市結束連日跌勢，周一反彈高收，原因之一為社交媒體Twitter接受來自Tesla創辦人及行政總裁馬斯克的出價。加上美國10年期國債孳息率下跌，均利好美股表現，其中對息口走勢較敏感的納斯達克指數，更跑贏道指及標普指數。在外圍市況氣氛略有改善情況下，今日港股或會有較佳表現。



【13:27】恒指升幅午後收窄

港股升幅在午後收窄，最新報20160點，升290點，國指報6835點，升151點，科指報3986點，升179點。

【12:24】港股半日升375點

港股今早反彈，半日揚375點，報20244點，國指報6866點，升182點，科指報4010點，升204點，成交額為639億元。

科技股回升，騰訊（0700）升3.2%，報338元，美團（3690）抽升7.6%，報149.2元，阿里（9988）升6.9%，京東（9618）抽升9.5%。

至於昨日下挫的海底撈（6862），今早洗頹風抽升9.1%，報14.1元，九毛九（9922）升6%。

汽車股同樣上揚，吉利（0175）及比亞迪（1211）分別升4.8%及4.7%。

在今午公布業首季業績的滙豐（0005），中午收市報51元，跌1.3%。

【11:34】港股揚逾300點

港股升幅進一步擴大，最新報20241點，升372點，國指升187點，報6872點月，科指揚212點，報4018點。

【10:54】港股再度收復二萬點

港股升幅再度擴大，恒指最新報20113點，升244點，國指升137點，報6822點，科指報3967點，升161點。

【10:17】港股升幅收窄至不足百點

滙豐（0005）今午公布首季業績，放榜前股價疲弱，最新報49.85元，跌3.5%。

港股則升幅收窄，恒指最新報19963點，升93點，國指報6767點，升82點，科指報3926點，升119點。

【09:49】港股升幅擴大至210點

港股升幅擴大，恒指最新報20079點，升210點，國指報6807點，升122點，科指報3939點，升132點。

騰訊（0700）升1.9%，報333.6元，美團（3690）揚6%，阿里（9988）升3.5%，京東（9618）升6.9%。

車股亦上揚，吉利（0175）升2%，長汽（2333）升3.3%，比亞迪（1211）升1.9%。

內房股方面，碧桂園（2007）升1.7%，龍湖（0960）升1.3%，合景泰富（1813）升3.9%。

【09:25】港股高開119點

恒指最新報19989點，高開119點，國指高開76點，報6761點，科指最新報3884點，高開76點。

阿里（9988）高開3.3%，報84.5元，騰訊（0700）高開1.5%，報332.2元，美團（3690）高開141.9元，高開2.4%。

滙豐（0005）今午公布首季業績，低開1.5%。

中國平安（2318）平開。