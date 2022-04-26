MPF｜報告形容強積金成員「被玩謝」　料四月份人均損手逾1.4萬

近期波市大幅波動，恒生指數再度跌穿兩萬點水平。積金評級以「強積金成員4月被玩謝，並非講笑，強積金創史上最爛開局！」為題，指估計4月份將是強積金曆年以來最慘烈的首四個月開局。

年初至今人均損手逾3萬元

機構估計，強積金本月再虧損逾644億元，把2022年年初以來的累計損失推高至超過 1,406億港元，平均每名強積金成員預計4月份要損手超過14,000元，今年累計更要蝕超過30,600港元。

機構預計，強積金總資產將由3月底約1.121萬億元下跌5.39%至4月底約1.060萬億港元，相等於每名強積金成員的平均賬戶結餘由約244,400元，下跌至約231,200元；若與 去年底的總資產約1.182萬億元（相等於每名成員257,700港元）相比，更大跌10.27%。

強積金基金的平均投資回報本月至今下跌了 3.57%，今年以來則累跌 9.41%（見表一）。預料中、港股票是本月及今年以來表現最不濟的資產類別，以過去 12 個月計，將是第10個月見紅。

積金評級指，強積金成員年初至今人均損手逾3萬元。（資料圖片）

「等於唔見了兩年的積蓄」

積金評級主席叢川普（Francis Chung）指，1,406 億元的累計虧損是嚇人的，等於每名成員大概損手30,000元或平均兩個月薪水，「假設成員每月儲蓄率為10% ，這筆錢等於唔見了兩年的積蓄。」他指，歐洲的不穩、 通脹、 加息陰霾以及現時內地疫情都在打擊投資者的信心。中、港股票是強積金最重要的資產類別，過去 12 個月以來，已錄得第 10 個月的負回報，這也突顯了捕捉市場的難度 、分散投資的重要性以及要聚焦長線投資。

積金局就表示，瞭解強積金計劃成員十分關注強積金的投資表現。在過去21年，投資市場經歷不同的周期，強積金制度一直發揮其作用，為計劃成員的退休儲蓄增值。局方指，留意到不時有機構發表強積金一季，甚或一個月的短期表現報告。強積金乃長達三、四十年的長線投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期。

積金局指，強積金計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動，切忌試圖捕捉市況。計劃成員應定期（例如半年或一年）審視強積金投資組合，並根據個人的投資目標和風險承受能力等因素作出相應調整。計劃成員如缺乏投資知識和時間管理強積金，可考慮預設投資策略 （ 俗稱「懶人基金」）。