港股倒升　基建股抽升　中鐵飆6%｜持續更新

地緣政治風險急升溫，市場氣氛轉差，外圍急挫。反映投資者恐慌情緒的VIX指數，於周二抽升24%至33.52，投資者並傾向將資金泊入能避險的資產，觸發美匯指數突破102水平。風險資產卻受沽壓，美股插水，道指下瀉超過800點，納指急挫近4%。亞太區今早開市「接力」下挫，日股低開2%。



【09:46】港股轉跌為升

港股走勢逆轉，恒指最新報19953點，升18點，國指最新報6775點，升27點，科指升43點，3959點。

基建股今日上揚，中鐵（0390）升6%，中鐵建（1186）升4.3%。

資源及水泥股方面，江西銅（0358）升0.3%，報11.6元，馬鋼（0323）升1%，海螺（0914）升5.4%，潤泥（1313）升4.1%。

【09:25】港股低開211點

恒指低開211點，報19723點，國指低開65點，報6682點，科指低開49點，報3865點。

滙豐（0005）季績公布後弱勢未改，今早低開4.5%，報47.25元，旗下恒生（0011）低開0.7%，渣打（2888）低開2.2%。

科技股方面，美團（3690）低開0.5%，報144.6元，騰訊（0700）低開1.1%，阿里（9988）跌0.6%。

海底撈（6862）低開2.2%，報13.2元。

【08:33】日股早段挫2%

日股早段跌幅擴大，日經225指數現挫2.2%或587點，報26112點。

恒指夜期跌262點，報19711點，較現貨低水223點。滙控ADR折合港元收報46.82元，較本港昨日﹙26日﹚收市續挫逾半成。

至於隔晚美股，道指跌809.28點或2.4%，收報33240點；標指跌120.92點或2.8%，收報4175點；納指跌514點或近4%，收報12490點。

消息面方面，美國與盟國無視俄羅斯警告，承諾向烏克蘭提供重型武器。而俄羅斯外交部長則警告全球，不要低估可能爆發核戰的可觀風險，並說NATO提供武器給烏克蘭「本質上」等於是與俄國打「代理人戰爭」。

與此同時，TVB昨晚重播鄭少秋﹙「秋官」﹚領銜主演的經典劇《天地男兒》，不少股評人已上社交平台大嘆原來又係「秋官效應」（Adam Cheng effect）。《天地男兒》為1996年首播的65集經典長劇，而所課「秋官效應」，又名「丁蟹效應」，指每次有由秋官主演的劇集播出時，都會引來股市不同程度下挫。