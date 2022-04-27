港交所首季少賺31%　日均成交大減35%

港交所（0388）公布首季業績，截至今年3月底止，股東應佔溢利為26.68億元，按年下跌31%，按季表現相若。首季港股每日成交金額為1,465億元，較2021年首季的2,244億元大跌35%。

期內，今年首季收入及其他收益為46.9億元，較2021年第一季所錄得的新高紀錄下跌21%，按季下跌1%；投資虧損淨額為1.04億元，去年同期錄得收益2.19億元。EBITDA利潤率為75%，較2021年第一季所錄得的新高紀錄下跌6%，按季上升 1%。

港交所指，季內新股市場持續吸引許多公司申請在香港發行新股，於2022年3月31日共有逾150宗上市申請正在處理中，當中包括10宗SPAC的上市申請。

集團行政總裁歐冠昇表示，儘管市場持續波動，地緣政治亦持續緊張，港交所在2022年第一季仍然展示出強大韌性。期內，現貨市場交投維持在長期正常水平，新股市場上市申請仍然絡繹不絕，港交所迎來了一系列新產品，例如香港首家SPAC上市及多隻新的主題ETF，更宣布一些重要的市場優化措施，例如即將推出的衍生產品假期交易及投資服務通等。

不過，歐冠昇續指，港交所無可避免地受到了環球市場氛圍的影響，因此期內新股市場略顯疲軟，投資組合估值下降，商品市場價格出現大幅波動。