財庫局局長正宇：探討增加參與機構等措施　優化跨境理財通

政府正與內地探討優化「粵港澳大灣區跨境理財通」的措施，財經事務及庫務局局長許正宇書面回覆立法會議員有關提問時表示，因應實際運作經驗和市場反應，探討其他優化跨境理財通的措施，例如循序漸進地擴展見證開戶安排、增加參與機構、完善銷售安排等。

許正宇指出，目前共有24家合資格香港銀行已開始與其內地夥伴銀行開展跨境理財通業務。截至2月28日，參與跨境理財通的個人投資者超過2.4萬人，計劃共錄得超過7000筆跨境滙劃資金，跨境滙劃金額超過6.7億元（人民幣，下同）。

截至2月28日，港澳個人投資者透過理財通持有境內投資產品市值餘額約2.04億元；內地個人投資者透過理財通持有港澳投資產品市值餘額約1.18億元。南向通和北向通總額度使用量分別超過1.2億元和2.3億元。

他又稱，香港金融監管機構正繼續與內地監管當局保持緊密聯繫，探討在現行試點安排的基礎上，循序漸進地擴展見證開戶安排，方便香港居民開立內地人民幣賬戶。