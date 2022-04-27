瑞銀稱港股估值跌至貿易戰以來低位　內地投資者正等待低吸機會

瑞銀證券中國策略分析師孟磊指出，內地受到宏觀經濟下行壓力，A股市場持續出現盤整。相信在疫情持續下，特別是上海封城後，當地主要港口集裝箱按年雙位數下跌，影響製造業產業鏈，估計今季度經濟仍然受壓，料會見今年最差的增長。

孟磊預料，A股繼續處於震蕩磨底期，相信要待內地疫情受控，支持經濟政策開始發力，第三季經濟才有機會出現按季的改善，屆時才可以支持A股出現反彈。

至於本港股市方面，特別是中資股表現，他相信走勢和內地A股相近，繼續處於低位。不過，不同之處在於資金流動性方面。

孟磊解釋指，A股比較注重內地的公募基金發行等資金入市，對股市流動性的影響；至於港股市場則更為着重海外流動性，對美聯儲加息收緊美元資金流動的問題更為敏感。

考慮到現時內地整體處於信貨寬鬆周期，該行估計今年內地整體信貸增長（調整社融）會高達10.3%，高於2021年的10.1%，因此認為在資金流壓力方面，港股面對的壓力比內地市場更為沉重，港股的估值亦跌至接近2018年中美貿易戰以來低位。

不過，孟磊指出，內地投資者對於港股的取態，其實比海外投資者更為積極，他接觸到內地投資者，不少都表示正在等待對港股「逢低吸納」的機會。

瑞銀證券中國策略分析師孟磊指出，內地投資者對於港股的取態，其實比海外投資者更為積極，他接觸到內地投資者，不少都表示正在等待對港股「逢低吸納」的機會。（資料圖片）

在股份行業配置方面，孟磊認為可考慮超配A股五大板塊，包括食品飲料、家用電器、動力電池相關股、可再生能源及國防軍工股。他指出，參考2020年上半年時的股市表現，當其他板塊負增長時，消費股有15%盈利增長，能夠吸引投者，將資金轉泊至必需消費品行業，特別是食品飲料行業。

另外，該行低配銀行、汽車零部件、休閒服務業(如旅遊及酒店)、紡織業及房地產行業，當中汽車零部件行業是剛剛從看好名單中剔除出來的，轉為看淡的，原因是受到上海港口封鎖等影響，令到汽車零件供應鏈受明顯阻塞，同時內地的汽車銷售亦轉弱。

國家主席習近平昨日親自主持召開中央財經委員會第十一次會議，研究全面加強基礎設施建設問題，提到要加快新型基礎設施建設，提升傳統基礎設施水平等，支持今日中港股市的基建及建材股造好。對於基建行業走向，孟磊認為在疫情及宏觀經濟不明朗時，基建投資是今年內地政府推動增長的主要方式。相較過去數年內地基建投資增長僅低單位數增長，他估計今年全年的基建投資增長，將會創下多年來高位，料按年升8%。