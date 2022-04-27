LME行政總裁張柏廉宣佈留任

港交所（0388）今日（27日）宣佈，剛於今年1月宣佈將於本月卸任的LME行政總裁張柏廉（Matthew Chamberlain）將會留任，推動LME作為全球領先的工業金屬交易中心、對沖中心和定價中心的長遠發展。至於原定暫代LME行政總裁的LME Clear行政總裁馮恩霖（Adrian Farnham）則會按原定計劃於7月退休離任。

港交所行政總裁歐冠昇表示，對張柏廉決定留任感高興，過去幾周鎳市場急劇波動，張柏廉一直帶領團隊積極解決問題，展示卓越領導力，期待未來繼續與他和整個LME團隊緊密合作。

張柏廉表示，近幾周發生的事情突顯LME及金屬市場的重要性，希望繼續與LME的團隊共同努力，推動市場長遠健康發展及提升市場效率，並會繼續致力於提升市場流動性和吸引更多市場參與者。未來期望與會員、客戶及持份者緊密合作，令LME成為更有吸引力和韌性的交易平台。

此外，英國金融監管機構金融行為監管局（FCA）上月發聲明，將與英倫銀行一同檢視LME處理鎳交易手法，認為其停市和重啟交易手法突顯出LME和相關市場的透明度問題。