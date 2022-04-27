瑞信劉志安升任亞太區CEO　6月1日生效

瑞信﹙Credit Suisse ﹚公布亞太區高層人事變動，該行亞太區行政總裁司徒瀚 （Helman Sitohang）已決定辭去亞太區行政總裁和瑞信執行委員會的相關職務，6月1日起擔任集團行政總監高曦泰（Thomas Gottstein）的高級顧問，以專注於亞太區核心客戶和戰略發展工作，還將在亞太區顧問委員會任職。

與此同時，劉志安將於2022年6月1日起，出任瑞信亞太區行政總裁，届時，他還將在瑞信集團和瑞信銀行的執行委員會任職。劉志安於1996年作爲經理加入瑞信，常駐新加坡，現任瑞信亞太區投資銀行聯席主管、投資銀行與資本市場部聯席主管兼東南亞地區行政總監。

另外，瑞信公布亞太區稅前收入，按年下降，除了因為去年同期業務較佳外，還受累市場疲軟、中國房地産和科技板塊引領股市大跌、以及地緣政治緊張局勢等席捲全球行業的重大利空因素，令該行財富管理和投資銀行客戶業務活動蒙上陰影，但資産管理淨收入比去年同期有所改善。

瑞信補充，雖然市場環境艱難，但亞太區淨收入依然穩佔集團淨收入的17%，這是主要得益於該行在亞洲市場和産品方面的多元化布局。