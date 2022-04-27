按證公司下月起調高新申請定息按揭利率0.25厘

按揭證券公司再次上調定息按揭利率，10年﹑15年及20年期定息按揭利率均加息0.25厘，利率分別升至2.45厘﹑2.6厘及2.75厘。從下月起的申請適用。

按證公司去年10月底宣布，將定息按揭計劃轉為恒常計劃，當時已表明會從今年2月起，視乎資金成本﹑業務風險及市場情況等因素，不時釐定定息年利率，並每月公布。

不過用家多使用按同業拆息作為按揭利率的定價參考，金管局指出在今年2月時，當月新批按揭貸款中，97.3%使用該計劃。採用以最優惠利率作定價參考的按揭計劃，佔比為1.4%，固定利率計劃則為0.1%。

對於提供定息按揭計劃的按揭證券公司率先加息，中原按揭董事總經理王美鳳指出，以500萬貸款額及30年期按揭計算，選用10年、15年或20年期定按計劃人士每月供款增加600多元或3.4%。

她指出與供樓相關一個月拆息近期徘徊0.2厘水平，對比去年超低位上升15個基點。由於傳統定按息率定價結合目前巿場按息水平及未來息率走向因素，隨着拆息連同按息已升，再加上美國已預告於5月議息會議加息，雖然暫時本港有條件不跟足加息幅度，但拆息將會上升，故此按證在息率趨升的情況下調整定按息率。

定息計劃使用偏低

王美鳳表示，用家在定息期可免受利率波動之風險，適合希望鎖定每月供款額的長缐用家，讓用家增添選擇。但由於現時定按息率較目前巿場按息約高0.5厘或以上，等同用家需多付溢價換取定息期保障，本地用家傾向採用即時慳息效果及有銀行回贈的按揭計劃，故此傳統帶有溢價的定按多年來未見普及，近年使用率徘徊0%至0.1%。相信進入加息周期後，預料使用率將上升逐步至個位數水平。

王美鳳指出，以往若屬於傳統帶有溢價的定按，若息率環境將進入加息周期，使用率才會有所上升，回顧2004年即將進入加息周期之時，傳統定按計劃使用率曾高達15.4%，已是歷史上較多人選用的水平。至於2018年定按使用率曾一度高達49.3%。可是當時推出的定按計劃主要是首一、兩年定息期並以低於市場按息作招徠，與傳統長年期定息有別。