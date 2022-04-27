SPAC｜鼎珮等創辦　Vivere Lifesciences據報暫停上市計劃

據《路透》引述消息人士指出，由於市場波動，一家由鼎珮資產管理支持的特殊目的收購公司（SPAC），暫停在港上市計劃。

知情人士指出，Vivere Lifesciences Acquisition Corp的1.3億美元SPAC股票發行，原為香港第二家以SPAC形式銷售的新股，但是在公開賬目前叫停，以等市況回穩。

Vivere Lifesciences Acquisition Corp在今年2月向港交所（0388）提交文件，文件顯示由發起人鼎珮資產管理﹑天境生物﹑伍兆威﹑朱杰倫及陳雅均創辦。公司擬將更聚焦於中國或其他具有中國視角的全球醫療健康行業的公司，特別是專注於從事生物科技﹑診斷﹑醫療專業設備﹑新型平台技術及醫療健康相關科技，合成生物學及CXO等領域。