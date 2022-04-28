期結日港股高收329點　銀行股上揚　渣打績後飆1成

美國股市繼續出現波動，道指曾揚逾400點，最終升61點，不過反映科技股走勢的納斯達克指數卻低收。今早亞太區股市普遍上揚，其中日本股市升逾百點。



【16:46】港股升329點收市

今日為期結日，港股升足全日，並以接近全日高位收市，不過在北水從今日起暫停下，全日成交為1,057億元。

恒指收市報20276點，升329點，國指收市報6918點，升132點，科指升85點，報4066點。

銀行股表現突出，在今午已公布首季業績的渣打（2888），全日勁升10.4%，跑贏同業，收市報52.9元。滙豐（0005）今日終止連日跌勢，收市後48.85元，升1.6%，恒生（0011）升0.3%，中銀（2388）升1.6%。

科技股普遍高收，京東（9618）升4.5%，收市報229.6元，騰訊（0700）升1.5%，報339.8元，美團（3690）升0.7%，阿里（9988）升4.4%。

內銀股亦高收，招行（3968）升5.7%，收市報46.95元，建行（0939）升2.2%，報5.6元，工行（1398）升2.6%，報4.75元。

油股方面，中海油（0883）升3.6%，報10.84元。

【14:19】思摩爾插水逾16%

思摩爾國際﹙6969﹚午後跌勢加劇，現挫16.6%至14.58元，成交額3.51億元。

消息上，億緯鋰能擬尋求其股東批准，在一年內通過大手交易方式，減持手上持有的3.5%思摩爾3.5%股份。另外，港政規定由本周六（30日）起，禁止進口、製造、售賣、分發及宣傳電子煙及加熱煙等另類吸煙產品。

【13:34】港股升幅午後縮窄

港股升勢在午後收窄，恒指報20057點，升111點，國指升33點，報6819點，科指報3975點，跌5點。

騰訊（0700）倒跌，最新報331.8元，跌0.9%，美團（3690）跌1.3%，報146元。

煤炭股上揚，中煤（1898）彈升7%，神華（1088）升6.3%，兗礦能源（1171）升3.1%。

銀行股方面，滙豐（0005）升0.9%，渣打（2888）績後升勢擴大，報51.85兀，升8.2%。

【12:16】港股半日揚243點

港股今日表現明顯較佳，其中滙豐（0005）亦轉跌為升，企穩48元。

恒指中午收市報20190點，升243點，國指升6874點，升88點，科指報4007點，升26點，成交額為567億元。

滙豐中午收市報48.8元，升1.5%，旗下恒生（0011）升0.4%，報140.7元。會在今日內公布首季業績的渣打（2888），升1.5%，報48.6元。

科技股表現理想，嗶哩嗶哩（9626）升3.2%，報175.1元，美團（3690）升0.3%，報148.3元，阿里（9988）升3.7%，騰訊（0700）升0.2%，報335.4元。

內銀股招行（3968）勁升5.6%，為今早表現最佳藍籌，報46.9元，建行（0939）升1.5%，工行（1398）升1.9%。

汽車股亦上揚，吉利（0175）升4%，比亞迪（1211）升1.3%。

【11:07】恒指升幅擴大至逾200點

港股升幅擴大，恒指最新報20204點，升257點，國指升6882點，升95點，科指報4018點，升37點。

滙豐（0005）暫擺脫跌勢，最新報48.85元，升1.6%。

【10:07】港股續於2萬點附近上落

港股今早續於2萬點附近穿梭，最新報20079點，升133點，國指最新報6831點，升45點，科指升3994點，升13點。

【09:27】恒指高開172點

恒指最新報20118點，高開172點，國指最新報6851點，高開65點，科指高開60點，報4041點。

獅王滙豐（0005）今早仍下跌，最新報47.85元，低開0.5%。將於今午公布季績的渣打（2888）則平開。

科技股方面，騰訊（0700）高開1.7%，報340.6元，美團（3690）高開2.8%，報152.1元，阿里（9988）升4.1%，報88元。

油股方面，中海油（0883）高開0.4%。