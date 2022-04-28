滙豐倒升重上48元　恒指升幅擴大至逾200點｜持續更新

美國股市繼續出現波動，道指曾揚逾400點，最終升61點，不過反映科技股走勢的納斯達克指數卻低收。今早亞太區股市普遍上揚，其中日本股市升逾百點。



【11:07】恒指升幅擴大至逾200點

港股升幅擴大，恒指最新報20204點，升257點，國指升6882點，升95點，科指報4018點，升37點。

滙豐（0005）暫擺脫跌勢，最新報48.85元，升1.6%。

【10:07】港股續於2萬點附近上落

港股今早續於2萬點附近穿梭，最新報20079點，升133點，國指最新報6831點，升45點，科指升3994點，升13點。

【09:27】恒指高開172點

恒指最新報20118點，高開172點，國指最新報6851點，高開65點，科指高開60點，報4041點。

獅王滙豐（0005）今早仍下跌，最新報47.85元，低開0.5%。將於今午公布季績的渣打（2888）則平開。

科技股方面，騰訊（0700）高開1.7%，報340.6元，美團（3690）高開2.8%，報152.1元，阿里（9988）升4.1%，報88元。

油股方面，中海油（0883）高開0.4%。