滙豐轉升重上48元　港股半日升243點｜持續更新

美國股市繼續出現波動，道指曾揚逾400點，最終升61點，不過反映科技股走勢的納斯達克指數卻低收。今早亞太區股市普遍上揚，其中日本股市升逾百點。



【12:16】港股半日揚243點

港股今日表現明顯較佳，其中滙豐（0005）亦轉跌為升，企穩48元。

恒指中午收市報20190點，升243點，國指升6874點，升88點，科指報4007點，升26點，成交額為567億元。

滙豐中午收市報48.8元，升1.5%，旗下恒生（0011）升0.4%，報140.7元。會在今日內公布首季業績的渣打（2888），升1.5%，報48.6元。

科技股表現理想，嗶哩嗶哩（9626）升3.2%，報175.1元，美團（3690）升0.3%，報148.3元，阿里（9988）升3.7%，騰訊（0700）升0.2%，報335.4元。

內銀股招行（3968）勁升5.6%，為今早表現最佳藍籌，報46.9元，建行（0939）升1.5%，工行（1398）升1.9%。

汽車股亦上揚，吉利（0175）升4%，比亞迪（1211）升1.3%。

【11:07】恒指升幅擴大至逾200點

港股升幅擴大，恒指最新報20204點，升257點，國指升6882點，升95點，科指報4018點，升37點。

滙豐（0005）暫擺脫跌勢，最新報48.85元，升1.6%。

【10:07】港股續於2萬點附近上落

港股今早續於2萬點附近穿梭，最新報20079點，升133點，國指最新報6831點，升45點，科指升3994點，升13點。

【09:27】恒指高開172點

恒指最新報20118點，高開172點，國指最新報6851點，高開65點，科指高開60點，報4041點。

獅王滙豐（0005）今早仍下跌，最新報47.85元，低開0.5%。將於今午公布季績的渣打（2888）則平開。

科技股方面，騰訊（0700）高開1.7%，報340.6元，美團（3690）高開2.8%，報152.1元，阿里（9988）升4.1%，報88元。

油股方面，中海油（0883）高開0.4%。