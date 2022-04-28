金管局料港元將觸及7.85　強調聯匯制度運作正常　無意改變

近日美元指數走強，港元匯價相對走弱，逼近7.85的弱方兌換保證。金管局副總裁劉應彬指，港美息差拉闊，會增加市場套息交易，推低港元匯價，預期港元將觸及弱方兌換保證水平，但難料觸及的時間及次數。

劉應彬稱，今次美國加息步伐預期較快，對比上一次2016年至2018年期間加息共2.5厘，今次有可能在一年內已經有相當的加息幅度。

按照以往經驗，隨着港美息差拉闊，港元預期走弱，金管局相信港元有機會觸及7.85的弱方兌換保證。不過，港元匯價走勢不僅視乎港美息差，同時與本港經濟、股市、本地需求等所影響，故金管局目前難以預測港元何時觸及弱方兌換保證，以及觸及的次數、資金流走的規模。

金管局助理總裁（貨幣管理）陳家齊指，金局管一直與證監會等部門緊密合作，交換資訊，密切監測異動行為，留意有關惡意沽空的數據。陳家齊強調，目前未有出現市場惡意沽空港元的相關數據。

被問到金管局有沒有計劃改變聯繫匯率制度，例如與人民幣掛勾，劉應彬回應指，聯繫匯率運作正常，金管局及港府對此信心十足，並強調目前聯匯制度是最適切的安排，無意作任何改變。