強積金表現被指「醜態難遮蔽」　積金局不認同︰一直發揮作用

受美國聯儲局加息、地緣政治，以及新冠疫情等多項因素拖累，環球股市出現調整，連帶為打工仔提供退休基本保障的強積金﹙MPF﹚回報亦受到影響，有機構估算，成員年初至今人均虧損近3萬元，坊間不時亦出現批評的聲音。

累計年率化淨回報率 勝通脹率

積金局署理行政總監鄭恩賜向《香港01》表示，對於有市場人士撰文，認為強積金成立多年，「表現醜態難遮蔽」，他對此並不認同，並提出一些觀點作回應。

鄭恩賜強調，早年設立強積金的目的，是協助打工仔建立有紀律的個人儲蓄及投資方案，為他們退休生活提供基本保障。事實上，強積金實施21年以來，即使環球經濟及投資市場曾經歷大幅波動，強積金一直發揮其作用，穩健地為計劃成員的退休資產增值。

截至2022年2月，自強積金在2000年實施以來的年率化淨回報率為3.7%，高於同期的 1.8%年率化通脹率。對於有評論認為，市民每年承擔通脹率實際應是7%至8%，當局指，無法從政府統計處編製的綜合消費物價指 數數據中加以核實，故此對有關說法表示保留。

強積金在2000年實施以來的年率化淨回報率為3.7%，高於同期的 1.8%年率化通脹率。（資料圖片）

退休成員可因應情況 分期提取或繼續滾存投資

另外，有評論引用個別強積金研究公司的報告及個別強積金基金類別的指數，以評論強積金投資表現，鄭恩賜認為這並非合適的表述。他解釋，每個計劃成員的情況及需要各有不同，風險承受能力亦不一樣，其強積金投資會基於這些因素而作出選擇或調整，因此不宜以個別報告或指數一概而 論，甚或衡量整個強積金制度的表現。

對於有市場人士指，若果強積金計劃成員正值跌市時退休，或不能避免地受拖累。鄭恩賜強調，計劃成員即使年屆65歲，都可以自行選擇分期提取強積金，或把強積金全數保留在帳戶內繼續滾存投資，此安排可讓計劃成員因應個人情況更有彈性地選擇最適合自己 提取強積金的時間。

積金局鼓勵計劃成員定期審視其強積金投資組合，並根據個人的人生階段、投資目標等因素作出相應調整。計劃成員如缺乏投資知識和時間管理強積金，可考慮俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS）。DIS分散投資於環球股票及債券市場，收費設有上限，並設有「隨齡降險」的自動調節機制，是一個便捷的現成投資策略。

鄭恩賜指，計劃成員如缺乏投資知識和時間管理強積金，可考慮俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS）。（資料圖片）

強積金非投機短炒 不考慮提供每月基金表現數據

評論文章亦提到「在積金局的網頁為何最多只能看到近十年的基金表現」，鄭恩賜指，積金局的「強積金基金平台」已詳細臚列各強積金基金的 一年期、五年期、十年期及自推出以來的投資表現、收費及風險水平，數據亦每月更新，方便計劃成員比較，敬請留意。

對於有市場人士建議，在積金局網站提供每月的強積金基金表現，由於強積金投資並非投機短炒，本局一向不鼓勵計劃成員過度專注於強積金的短期升跌，故此不認同有關數據對計劃成員管理其強積金有好處， 經考慮後亦決定不提供相關數據。

儘管如此，「強積金基金平台」上臚列的數據定期每個月更新，方便公眾掌握最新的資料，而平台上載的累積回報及年率化回報對計劃成員來說已甚具參考價值，前者反映個別強積金基金在某段時期的實際回報，而後者則把投資年期及複合效應等因素計算在內，方便計劃成員與通脹率、銀行年利率等常用指標作客觀比較。