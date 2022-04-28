渣打料今年息差為1.4厘　對俄國風險敞口不大

渣打（2888）在今年首季業績內指出，截至今年3月底淨息差為1.29厘，較去年底提高10個基點，又指出當中7個基點由利率上揚帶動。該行預期今年淨息差為1.4厘，加上資產有望錄得低至中單位數升幅，帶動淨利息收入上揚。

雖然未來央行有機會再加息，但是銀行得益會受到存款成本增加﹑香港按揭利率接近封頂上限，以及部份來自息口上升的得益，遭到目前持有的國債對沖獲利而減少。

不過期內財富管理收入按年下跌17%至5.3億美元，其中來自香港的收市入下跌26%，香港以外的大中華及北亞區域跌幅更達32%。財務總監賀方德指出，產品銷售受到市況疲弱拖累，及內地﹑香港﹑韓國及台灣防疫措施影響，並對財富管理業務維持審慎。他指出目前市場環境仍具有挑戰性，內地續有封鎖措施，而香港已有放寬。由於預期利息收入改善，今年該行整體收入增長可以稍微高於早前訂下的5至7%目標範圍。

談及內地對疫情採取清零政策，會否影響該行業務拓展時，賀方德指出使內地經濟增長會受到經濟活動影響，不過該行在內地業務集中於跨境業務及企業資金業務，同時內地出口活動仍活躍。就算該行為內房企業提撥，其他部份表現仍強勁。他指出疫情或會對零售企業帶來影響，但不會對公司於2024年在岸及離岸業務稅前增長一倍的目標帶來影響。

賀方德又指出，渣打在俄羅斯的風險敝口不大，預料損失不多。同時市場波動增加，企業對客戶有選擇權及對外匯對沖需求上升，大宗商品急劇波動亦帶動客戶以期貨固定價格需求，帶動有關業務收入增加。

此外該行香港區業務表現，季內稅前基本盈利為1.44億美元，按年跌67.86%。期內經營收入跌10%至8.54億元，信貸減值2.09億元，增7倍。