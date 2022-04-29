恒指午後維持漲逾600點　ATMJ升幅介乎9%至13%｜持續更新

儘管美國首季經濟增長遠遜預期，但美股三大指數周四大幅走高，其中納指急升逾3%，道指則漲逾600點收市，標普500指數亦升近2.5%。



【14:12】港股維持逾600點升幅

港股午後爆升後，現維持逾3%升幅。恒指現升662點或3.27%，報20938點；國指升298點或4.31%，報7216點；科指升334點或8.23%，報4401點。大市成交額1,117億元。

科技股續支持大市，阿里、京東、美團、騰訊分別升12.9%、12.6%、10.8%及9.4%。

【13:00】午後升幅擴至800點

港股午後大幅拉升，升幅擴至800點以上，重上兩萬一關，高見21176點，成交額約770億元。

ATMXJ亦升市關鍵，阿里巴巴大升14%，高見102.3元；美團亦升14%，報170.5元；京東升17%；騰訊升11%；小米升7%。

《彭博》報道，中美兩國監管機構據悉正就落實中概股審計底稿現場檢查等相關事宜進行積極溝通以避免摘牌，並為儘快恢復中資企業在美上市進程打下基礎。

【12:10】恒指半日升逾400點

恒指午間收報20686點，升410點或2.02%；國指報7097點，升178點或2.58%；科指報4305點，大升238點或5.86%。大市成交額669億元。

港股由跌轉升，科技股領軍，其中阿里、京東、騰訊、美團及阿里健康﹙0241﹚分別升7.6%、7.4%、6.5%、6.4%及6.2%。

不過，大市升勢並不全面，共有25隻藍籌見紅，主要為舊經濟股，恒隆﹙0101﹚挫4%。

【11:53】阿里升逾8%

阿里巴巴升幅擴大，現升8.7%，報95.95元。

消息面方面，據彭博報道，中美兩國監管機構正就落實中概股審計底稿現場檢查等相關事宜進行積極溝通以避免摘牌，並為儘快恢復中資企業在美上市進程打下基礎。

【11:49】港股升幅擴大逾400點`

港股升幅擴大，恒指升441點或2.18%，報20717點；國指升187點或2.72%，報7016點；科指更大升230點或5.67%，報4297點。大市成交額580億元。

阿里巴巴、騰訊及美團皆升逾4%。

【11:35】港股轉升逾200點

特首候選人李家超公布政綱期間，港股由跌轉升。恒指升232點或1.15%，報20508點；國指升97點或1.41%，報7015點；科指升136點或3.35%，報4203點。大市成交額495億元。

中海油﹙0883﹚豪派息，現升4.05%，報11.28元，成表現最佳藍籌股。

另外，重磅科技股也造好，阿里巴巴升0.79%、騰訊升0.53%。

【10:50】港股跌幅擴至約200點

恒生指數開市初段曾見倒升，惟再次向下低走，跌幅一度擴至逾200點，低見20040點，最新仍跌約166點，報20109點，成交額353億元。

內房股捱沽，碧桂園（2007）跌3.2%，報5.11元；中海外（0688）跌2.3%，報23.55元；潤地（1109）跌0.57%。

持續在內地加快發展的恒隆集團（0101），亦挫逾半成，報15元。

周三出現「洗倉式」下跌的細價股，連日見反彈。卓航控股（1865）周三單日急瀉90.8%，今日一度升超八成，最新升幅仍超過50%。

【09:20】港股低開

恒生指數周四以接近全日高位收市，今輕微低開4點，報20271點，成交額21.17億元。

中海油（0883）高開6.64%，報11.56元，成交額1.54億元。中海油昨公布首季業績，多賺131%，另派特別息1.18元。

ATMXJ個別發展，美團（3690）升1%，報150.4元；騰訊（0700）、京東（9618）、小米（1810）均低走，跌0.24%至1.4%。阿里巴巴（9988）平開，報88.25元。