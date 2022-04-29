內房停牌潮 ｜中國奧園再延發業績　世茂服務建議羅兵咸永道辭任

因新冠疫情等不同因素影響，不少企業未能如期於上月31日前出業績，當中包括陷入債務危機的內房企業。

當中，中國奧園表示，該公司核數師仍在編製2021年度業績及根據該公司當前可獲得的資料，2021年度業績尚未最終定稿以供刊發，以及該公司將無法根據上市規則第13.46（2）（a）條於，明日（4月30日）或之前寄發2021年度報告。

公司指，董事會及該公司管理層將繼續與其核數師密切合作，盡快刊發2021年度業績及寄發該年度報告。中國奧園自本月1日起停牌，將繼續暫停買賣。

世茂服務更換核數師

至於內地物管公司世茂服務（0873）公布，建議羅兵咸永道辭任公司核數師，自4月28日起生效。

公司指，羅兵咸在其辭任函中指出，要求提供有關集團開發的若干新業務（包括工程服務和社區智能服務），在其管理帳目就集團收入確認，與比較於2022年3月31日發布的集團未經審核全年業績的調整，金額約9.23億元人民幣的資料；以及由於最新一波疫情爆發導致公司位於上海的總部辦公大樓被防疫封控及參與準備程序的集團部分員工正處於防疫隔離期，且解除防控措施的時間不能確定。

公司指，未能提供羅兵咸所要求的所有資料，因此羅兵咸未能確定額外審核工作或承諾一個完成審核的明確時間表。

料6月底前刊發去年業績

公司未能與羅兵咸就完成審核的時間表及可能額外費用達成一致意見，因此董事會認為，委聘另一家外部核數師在切實可行的情況下盡快推進完成審核工作乃符合公司及公司股東的最佳利益，因此宣布已議決委任大華馬施雲為新核數師，以填補羅兵咸辭任後之臨時空缺，任期直至公司下屆股東周年大會結束為止。

公司表示，未能於4月30日或之前刊發2021年度之經審核全年業績，估計到任的核數師將需要6至8個星期才能完成審計過程，故料於6月底前刊發。