俄羅斯財政部已動用美元支付國際債務

俄羅斯財政部周五（29日）宣布已動用美元，為其國際債務償付。據外電報道，俄國財政部已為今年到期的歐元債券，支付5.648億美元；亦已為於2042年到期的歐元債券，支付8,440萬美元，以履行債券債付責任。

俄羅斯之前宣稱以盧布支付外債，惟今次是按照債務協議上最初規定的條款，用美元進行結算。

報道指出俄羅斯透過尚未遭受西方制裁的銀行機構Bank Dom.Rf JSC，使用其掌控的美元儲備實現歐元債券支付。受託銀行已將資金過戶予受理有關債務的紐約梅隆銀行，而該行獲多個監管部門許可，在周五將兌付資金轉交予花旗集團。

據悉有關資金已轉送到花旗銀行位於英國倫敦的銀行，目前尚未清楚是否會到達預定收款人手中。該批款項原訂於4月支付，在5月4日正式違約前，已處於30日寬限期。