內房｜富力延遲發布去年底止全年業績　羅兵咸已辭任核數師

內地疫情仍處於較嚴峻，多家內房股因此需要延遲發布截至去年底止業績。同時亦有部份內房股發出公告，指出核數師已辭任。

富力（2777）宣布羅兵咸永道已辭任核數師職務，已於周五（29日）起生效，並已聘任立信德豪為新任核數師，至公司下屆股東大會結束為止。公司亦指出，會進一步延遲發布去年全年業績，預料在今年6月底或之前刊發載有去年經審核全年業績的公告，及在切實可行情況盡快寄發去年年報。

公司指出由於內地及香港因應近期新冠疫情反覆而實施的防控政策，公司的財務報告及審核程序嚴重受影響，原因為若干公司管理層及僱員在內地及香港新一輪新冠疫情接受檢疫隔離，及公司截至去年度業績審核向第三方取得若干外部確認出現延誤，因此無法與羅兵咸就完成截至去年底止業績審核達雙方可接納的時間表。

公司董事會指出，繼續進行工作及在切實可行情況下，盡快完成審核符合公司及股東及債權人的最佳利益，因此建議羅兵咸辭任核數師，令公司可以另聘合資格外部核數師在切實可行情況下，盡快完成審核。羅兵咸經過審慎用詳考慮後，同意辭任公司核數師。

公司又指出，羅兵咸於辭任函內中表示尚未取得以下使其可完成截至2021年12月31日止財政年度的所有必要審計程序的資料，若干銀行詢證函及其他審計詢證函的回函﹑就確認其部份已落成待售物業及發展中物業於2021年12月31日的遞延所得稅資產確認基準的進一步解釋及相關支付性資料。以及就公司借款及其他帶息負債的合同履行情況，及再融資安排的進一步資料，及公司自今年1月1日起，不少於12個月的現金流量預測的進一步資料，這會可能影響2021年年度綜合財務表列報﹑持續經營編制基礎及相關披露的評估。

公司慮為有關事宜主要因新冠疫情導致延遲取得資料﹑確認/或文件，公司將適時按最新情況修訂所須的現金流預測。待審核完成後，於2022年3月31日公布的截至去年底止年度未經審核年度業績公告，可能需要或可能不需要作出審核調整。公司將根據適用的上市規則於其經審核年度業績公告，或其他公告中提供相關詳情。公司已與審核委員會討論相關事宜。審核委員會同意公司意見，相關事宜的根源問題不構成就審核公司截至去年底止年度業績而言，無法處理的審核事宜。

另一方面，奧園（3883）亦宣布延遲刊發去年度全年業績。

此外世茂服務（0873）亦宣布羅兵咸永道從4月28日起辭任公司核數師，並由大華馬施雲為新任核數師。